Handisport : Accueil chaleureux des “héros” de Constantine

Les "héros" de Constantine Ismahane Boudjaâdar, Nadia Medjemedj et Karim Betina, qui ont honoré leur ville et l’Algérie lors des championnats du monde d’athlétisme handisport organisés du 14 au 23 juillet à Londres ont reçu, à leur arrivée, un accueil chaleureux à l’aéroport international Mohamed-Boudiaf, a-t-on constaté mardi dernier. Le wali de Constantine, Abdessami Saïdoune, accompagné de plusieurs responsables locaux, a réservé un accueil spécial aux trois héros au salon d’honneur de l’aéroport.

Ismahane Djaâdar qui était accompagnée de son coach Abdelmadjid Kahlouch a exprimé à l’occasion sa joie d’avoir pu honorer le sport algérien, particulièrement l’handisport. Un tel accueil, a-t-elle ajouté, ''relève le moral et incite à davantage d’efforts lors des prochaines compétitions''.

Représentée par 19 athlètes, dont 9 dames, l’Algérie s’est classée lors de ces 8es championnats du monde, 7e sur 95 pays participants et a décroché 19 médailles, dont 9 en or, 4 d’argent et 6 de bronze. 1.300 athlètes ont concouru dans 213 épreuves durant ces championnats du monde handisports. L’athlète Asmahane Boudjadar a remporté la médaille d’or (javelot/F33) avec un lancer de 5,92 mètres. Nadia Medjemedj s’était classée 4e (javelot F55) et Karim Betina 5e (javelot F32).