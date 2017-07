Montpellier HSC : « On n’a reçu aucune offre pour Boudebouz »

Officiellement partant de Montpellier HSC, Ryad Boudebouz n’a toujours pas trouvé de point de chute. Annoncé successivement en Espagne, en Angleterre et en Turquie, le milieu de terrain algérien tarde pourtant à officialiser son transfert, alors que son club employeur confirmait dans un communiquait qu’il obtenait bel et bien un bon de sorte.

Actuellement en convalescence des suites d’une grave blessure à la cheville, l’Algérien n’est toujours pas fixé sur son avenir. Alors que le Besiktas, le FC Séville ou encore West Ham seraient particulièrement intéressés par le profil du meneur de jeu, certains observateurs ont expliqué les raisons de ce «blocage» par les prétentions financières de Montpellier. C’est du moins la thèse formulée par France Football, ce mardi, expliquant que le club des Nicollin avait repoussé une offre à hauteur de 15 millions. Une information qui n’a bien entendu pas plu du côté de Montpellier, où l’on a vite fait de démentir via communiqué.

«Le MHSC n’a à ce jour reçu aucune offre d’un club concernant le transfert de Ryad Boudebouz. Par conséquent, le MHSC n’a donc pas pu refuser d’offres, ni même entrer en négociation sur la base d’un prix minimum de 15 millions d’euros comme évoqué dans l’article. Un agent est mandaté par le club pour la vente de Ryad Boudebouz qui dispose d’un bon de sortie. La vente de Steve Mounié le mois dernier est un argument supplémentaire pour ne pas brader un joueur dont les performances ces deux dernières saisons ont été plus que satisfaisantes et qui a toujours répondu présent. Le MHSC regrette que les sources utilisées par France Football pour cet article aient pu faire passer un message erroné ne reflétant pas la réalité», pouvait-on lire, entre autres, sur ledit communiqué. Le MHSC a fait savoir qu’il avait instruit un agent pour transférer Ryad Boudebouz, mais que, pour l’heure, aucune offre ne lui a été formulée. Espérant que sa blessure ne freine pas son transfert !

