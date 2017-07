Réunion FAF - présidents de club : Zetchi s’engage à mettre fin aux problèmes d’arbitrage

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, s’est engagé à mettre fin «aux problèmes d’arbitrage» au bout d’une année, dans une réunion tenue avec les présidents des clubs professionnels, au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

«Donnez-moi une année, et je vous promets qu’on ne reverra plus les problèmes d’arbitrage vécus avant. Je vous fais serment aujourd’hui que je suivrai cette structure (ndlr, la Commission fédérale d’arbitrage, CFA) au quotidien, j’en serai même son premier responsable. Je donnerai des instructions fermes pour qu’il n’y ait plus d’injustice, qu’on ne fausse plus le résultat d’un match. Tout fautif sera sévèrement sanctionné», a lancé Zetchi à l’adresse des présidents des club, dont les propos ont été publiés sur le site officiel de la FAF. Les présidents des clubs ont mandaté Abdelkrim Medouar (ASO Chlef) pour parler en leur nom de «la question très sensible de l’arbitrage (qui) a pris une bonne partie des débats». Les représentants des clubs «ont cherché à comprendre pourquoi le président de la FAF s’entête à garder les mêmes personnes (pour) s’occuper de la CFA», précise l’instance fédérale. Au cours de cette réunion, Zetchi a rappelé les grandes lignes de ce qui a été fait depuis son intronisation le 20 mars dernier en remplacement de Mohamed Raouraoua et a mis l’accent sur l’héritage d’une «situation catastrophique» qu’il a trouvéen avec un championnat accumulant plusieurs journées de retard, une polémique sur la domiciliation des matches de coupe d’Algérie et enfin une sélection nationale à laquelle il fallait trouver d’urgence un nouveau sélectionneur, souligne la FAF. «J’ai trouvé une situation très difficile à gérer. Un héritage lourd, et on a voulu à tout prix me faire endosser les problèmes accumulés depuis une quinzaine d’années», a-t-il tenu à préciser, avant de rappeler qu’il y a «quatre mois, j’étais comme vous, président de club, et je connais vos problèmes. Je sais qu’il y a des injustices ou des justices à deux, trois vitesses. On doit réparer cela». Et d’enchaîner : «Je ne suis pas venu à la FAF pour régler des comptes. Je n’ai aucun intérêt à récolter de ce poste que celui de servir le football. J’estime que j’ai acquis une certaine expérience pour pouvoir aspirer aujourd’hui à apporter ma pierre à l’édifice (...) Je veux gérer par ce que me dictent les textes et la réglementation, et, de ce fait, je souhaite être jugé par des faits et non pas par des on-dit».



Refus de reporter le début du championnat



Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a rejeté, lundi, l’idée de reporter le début du championnat de Ligue 1-Mobilis jusqu’à l’apparition de la décision du Tribunal arbitral du Sport (TAS) concernant l’appel déposé par le RC Relizane pour récupérer trois points que lui avait défalqués la Ligue de football professionnel (LFP) en début de saison, pour non-paiement de salaires de ses anciens joueurs, rapporte la FAF lundi sur son site officiel. «C’est impossible d’attendre une décision qui peut tarder à venir, mais une fois le TAS la prendra, on prendra nos responsabilités concernant cette affaire», a affirmé Zetchi, lors d’une réunion tenue au Centre technique national de Sidi Moussa avec les présidents des clubs des Ligues 1 et 2. Le RCR, qui a terminé 14e du championnat, synonyme de relégation, espère récupérer trois points et ainsi éviter le purgatoire. Le Rapid a terminé à égalité de points avec l’USM El-Harrach, qui ne doit son salut qu’à un meilleur goal-average à la fin de la phase aller. La direction relizanaise est parvenue par la suite à s’acquitter de toutes ses dettes dans ce registre, mais sans que cela lui permette de récupérer les points retirés. Alors que le calendrier de la compétition publié par la LFP a placé le RC Relizane en Ligue 2, le club de l’ouest du pays attend toujours le verdict découlant du recours introduit auprès du TAS de Lausanne (Suisse). Lors de sa dernière sortie médiatique, Kheireddine Zetchi a écarté l’idée de voir le RCR obtenir gain de cause, soulignant que dans le cas contraire, son instance prendrait les mesures qui s’imposent en saisissant le Bureau fédéral.



Certains veulent refaire le calendrier



Des présidents de clubs de la Ligue 1-Mobilis de football ont demandé, lundi au cours d’une réunion tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), avec le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, de refaire le tirage au sort du calendrier de la compétition, dévoilé le 13 juillet par la Ligue de football professionnelle (LFP), a rapporté la FAF lundi sur son site officiel. «Il y a des clubs algérois qui vont recevoir sept fois de suite, ce qui est anormal. C’est aberrant», a affirmé le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, lors de cette réunion, marquée par l’absence du président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, selon la même source. Le président de la FAF a affirmé qu’il va se pencher sur la question, «mais insiste toutefois devant les présents à ce qu’ils respectent les dates et aux clubs participants aux compétitions internationales de s’engager à respecter la proposition d’avancer de 48 ou 72 heures leur match’. D’autre part, Kheireddine Zetchi a affirmé que «la domiciliation des clubs ne doit plus connaître de changement en cours, sauf en cas de force majeure». Concernant la domiciliation des matchs de la Coupe d’Algérie, le président de la FAF a indiqué que des textes qui régissent cette épreuve «seront revus», invitant les présidents de club à faire leur proposition pour arriver à des textes «beaucoup plus aérés et plus précis». Le championnat de Ligue 1 pour la saison 2017-2018 débutera le week-end du 25-26 août, avec le déroulement de la 1re journée.