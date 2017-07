Dans la lucarne : Comme des « enfants gâtés »

Notre championnat national n’a pas encore débuté que des bruits sont en train de monter pour dénoncer certaines anomalies constatées au niveau du calendrier du championnat national qui a été établi le jeudi 13 juillet par les services compétents de la LFP du président Kerbadj. Ce constat a été fait lors du conclave tenu au Centre Technique de la FAF, sis à Sidi Moussa. Cette réunion des présidents de clubs s’est déroulée sous la houlette du président de la FAF lui-même. En effet, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a conduit lui-même les travaux de cette réunion ayant trait à la situation de notre football, mais plus concrètement à la situation des clubs à quelques semaines du début de notre championnat national. Le fait que ce conclave s’ouvre sans la présence du président de la LFP, qui est l’émanation par excellence des clubs, a intrigué tous les spécialistes. Jusqu’à présent les prérogatives de la FAF étaient surtout cernées par les activités liées à l’équipe nationale et le développement du football. L’intéressé a affirmé qu’il n’a pas été invité par la FAF instigatrice de cette réunion. En filigrane, les observateurs soupçonnent une mésentente entre les deux parties qui ne veut pas dire son nom. Il est clair que cette réunion à laquelle n’a pas assisté le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a donné la possibilité aux présidents de clubs des ligues 1 et 2 d’afficher ouvertement leurs préoccupations en les communiquant au président de la FAF. Parmi ces doléances, il y a le problème du calendrier national de la compétition. Sur les 32 présidents de clubs de Ligues 1 et 2, il n’y avait à cette réunion que 18 parmi eux. Ce qui montre un peu le désintérêt de certains face à ces importantes questions liées au football au niveau des clubs. Certains étaient représentés par soit des administratifs ou des

«managers». Toujours est-il, parmi les questionnements qui ont dominé les débats, on peut mettre en exergue le fait que l’EN des A’ est composée à grande majorité par les joueurs de deux clubs. Tout le monde avait vu cela comme une attitude allant à l’encontre de toute logique et esprit sportif. Ils ont demandé à ce que tous les joueurs soient sur le même pied d’égalité. C'est-à-dire, les meilleurs joueurs, appelés en EN A ou A’, doivent être recherchés là où ils se trouvent sans clientélisme aucun, ni parti pris. Les présidents de clubs sont contre le favoritisme et la discrimination. Cette façon de voir les choses a été apparente dans la confection du tirage au sort du calendrier national de Ligue1. Nombreux parmi les présents qui ont relevé des situations assez drôles qui font les affaires manifestement de certains clubs au détriment de la grande majorité. A titre d’exemple, pour appuyer leurs remarques, des clubs d’Alger vont recevoir sept fois en aller et retour. Ce qui les placerait déjà en pole position. «C’est un champion potentiel. S’il comptabilise 42 pts, on peut dire à l’avance qu’il est le champion d’Algérie avant même le début de la compétition. Indirectement, à partir du calendrier, on peut choisir le futur champion avant même que la compétition ne commence. Les présents, parmi eux Medouar (président de l’ASOChlef) et Mohamed Zerouati (président de la JSSaoura), n’ont pas manqué de lancer un message clair au président de la FAF, Zetchi. Ils lui ont demandé de revoir ce calendrier qui est loin d’être innocent. Toutefois, rien n’est acquis, puisqu’il a tenu à leur répondre que les dates arrêtées jusque-là seront respectées, et que chaque club engagé dans les compétitions africaines doit accepter d’avancer ou reculer ses matches. Il est certain que les jours à venir seront très instructifs.

Hamid Gharbi