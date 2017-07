Stade : Le Paradou AC sans domiciliation fixe

Le nouveau promu en Ligue 1 algérienne de football, le Paradou AC, est confronté à un sérieux problème de domiciliation en vue de la saison prochaine après avoir décidé de «fuir» le stade de Dar El Beïda (Alger) où il était domicilié lors de l'exercice écoulé en raison du mauvais état de sa pelouse. A un mois du coup d'envoi du championnat, la direction du club banlieusard de la capitale n'est toujours pas fixée sur son lieu de domiciliation, sa demande de recevoir ses adversaires au stade du 5-juillet ayant de très minces chances d'être acceptée par les responsables du stade, a-t-on appris mardi auprès d'un dirigeant du champion sortant de la Ligue deux. Du coup, le PAC songe d'ores et déjà à des solutions de rechange. Les stades d'Omar-Hamadi et du 20-août sont les deux autres options du club, sauf que ces deux infrastructures accueillent les matchs de quatre autres pensionnaires de l'élite, à savoir l'USM Alger et le MC Alger, pour le premier stade, et le CR Belouizdad et le NA Hussein Dey pour le second. Par ailleurs, le PAC, qui a repris l'entraînement depuis plus d'une semaine sous la houlette de son entraîneur espagnol, Josep-Maria Nigués, se prépare à effectuer un stage en Espagne. Les dirigeants ont déjà entamé les démarches administratives d'usage, a ajouté la même source.