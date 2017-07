M. Gaïd Salah, à propos de l’instruction des Forces armées : « Rehausser le niveau »

Le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a réaffirmé, hier à Béchar, l'importance de rehausser le niveau d'instruction et de préparation au combat des Forces armées.

M. Gaïd Salah a entamé ce mardi une visite de travail et d'inspection à la 3e Région militaire à Béchar, s'inscrivant dans le cadre de l'évaluation et le suivi de l'exécution du programme de préparation au combat au titre de l'année 2016/2017 à travers l'exécution d'exercice tactiques, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée, en compagnie du général-major Saïd Chengriha, commandant de la 3e Région militaire, a entamé sa visite par la Base aérienne de Reggane où il a suivi un exposé relatif à cette structure, présenté par le commandant de la base. Il a, ensuite, inspecté les infrastructures administratives et pédagogiques de la base avant de tenir une rencontre avec les cadres et personnels, lors de laquelle il les a félicités pour cette «importante réalisation militaire, tout en les exhortant à préserver cet acquis vital qui vient renforcer les Forces armées». La base de déploiement de Reggane a été reconvertie en base aérienne, conformément à un décret émanant du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a rappelé le général de corps d'armée. «Nous avons toujours veillé à créer, au sein de nos bases aériennes, un environnement favorable au travail saint et fructueux, afin de leur permettre de s'acquitter des missions qui leur incombent avec la qualité et la compétence requises», a-t-il relevé. Evoquant le nom du chahid Zaoui Ali donné à cette nouvelle base aérienne, le vice-ministre de la Défense nationale a noté que cela «est, sans aucun doute, une ferme confirmation de la grande considération que nous portons, au sein de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, à notre patrimoine historique ainsi qu'à notre Glorieuse Révolution de libération, qui demeurera éternellement une source d'inspiration et une référence exceptionnelle de moralité et d'enseignements». Le Général de corps d'armée s'est rendu, par la suite, au Secteur opérationnel Sud de Tindouf, où il s'est réuni avec les cadres et les personnels des unités du Secteur et les représentants des différents corps de sécurité et a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la 3e Région militaire via visioconférence, et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de l'optimisation permanente de la formation et de la préparation au combat. «L'une des exigences les plus importantes de la conscience de l'élément militaire de l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe est sa parfaite compréhension de la nature et de l'immensité des défis qui entourent sa Patrie, et sa conviction de l'impératif de leur faire face et de les relever à tout moment», a affirmé Gaïd Salah. «C'est ainsi que survient l'empreinte de l'effort de préparation, d'instruction et de sensibilisation et leur impact sur la construction de la personnalité de l'élément militaire, en adéquation avec les exigences de la vie professionnelle militaire, compte tenu du régime particulier et des critères spécifiques qui la distinguent», a-t-il fait valoir. Dans ce contexte, et afin de garantir «l'ancrage de cette conduite professionnelle vitale», le Général de corps d'armée rappeler «l'importance, voire même l'impératif de rehausser le niveau d'instruction et de préparation au combat, afin d'assurer à nos Forces armées, dans toutes leurs composantes, le rang mérité, digne de la mémoire de nos valeureux aïeux, fils de l'Armée de libération nationale, qui ont fait don de leur jeunesse, qui ont sacrifié, au nom de l'Algérie, ce qui leur est le plus cher, et ont ainsi donné au devoir national son sens véridique».

M. Gaïd Salah a, dans ce sens, appelé l'ensemble des personnels et des cadres de l'ANP «à se munir, voire s'accrocher au sens de la responsabilité, auquel nous devrions tous veiller, chacun dans son domaine de compétence et dans le cadre de ses prérogatives, à en faire un fondement méthodologique noble et sacré, complètement et parfaitement appliqué». «Sans aucun doute, cela ne saurait être atteint que si l'élément voit en la responsabilité l'un des moyens permettant au militaire, de toutes catégories, grades et fonctions confondus, de contribuer à l'optimisation des capacités de son Armée et de lui permettre de toujours être prête à faire face à tout imprévu», a-t-il poursuivi. A ce propos, le Général de corps d'armée a rappelé qu'il a «fréquemment et sans cesse affirmé que la réussite des éléments militaires dans leur vie professionnelle demeure étroitement liée au degré de discipline et de respect de la nature particulière et des caractéristiques spécifiques requises par la vie militaire, en termes de profession et de conduite».



Faire face à toute menace



Le Général de corps d'armée a, ensuite, salué «les personnels de l'ANP mobilisés dans tous les recoins du pays, déterminés à veiller en permanence, à préserver la souveraineté de l'Algérie et de faire face à toute menace d'où qu'elle vienne». Saisissant l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'Indépendance nationale, le Général de corps d'armée a réitéré que «la préservation de ce cher acquis historique, arraché par notre peuple avec armes et feux et suite à d'énormes sacrifices consentis, est un cher et précieux legs auquel l'ANP, digne héritière de l'ALN, a prêté serment, sous le commandement et avec les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour le conserver et assumer parfaitement ses responsabilités».

«L'ensemble des personnels de l'ANP, de toutes catégories et niveaux de commandement, méritent de ma part, aujourd'hui, tout le respect et la reconnaissance, car ils ont fait preuve à travers leur permanente mobilisation sur tous les remparts du pays, qu'ils sont des fidèles fils de la Patrie. Grâce à eux, l'Algérie sera toujours à l'abri de toute menace ou dessein maléfique», a encore souligné Gaïd Salah.

A l'issue de son allocution d'orientation, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels de la Région et des représentants de différents corps de sécurité, qui ont réitéré leur entière disposition à contrecarrer toute éventuelle menace contre l'Algérie et son peuple, conclut le communiqué. (APS)