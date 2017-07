Lutte contre l’immigration clandestine : la coopération internationale seul rempart

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a réaffirmé à Tunis la détermination de l’Algérie à renforcer la coopération régionale et bilatérale en matière de migration clandestine, afin de préserver la dignité des personnes et lutter de façon «complète, permanente et solidaire» contre les causes de ce phénomène.

M. Bedoui a indiqué, que l’Algérie «continuera à mobiliser ses ressources pour assurer la sécurité de ses territoires et réaffirme sa détermination à renforcer la coopération bilatérale et régionale en matière de migration clandestine, afin de préserver la dignité des personnes et lutter de façon complète, permanente et solidaire, contre les causes qui poussent des milliers de personnes démunies sur la voie de la migration, de la mendicité et de l’exploitation par les groupes criminels».



Gérard Collomb : l’Algérie a consenti d’« importants » efforts sécuritaires dans la région du Sahel



Le ministre français de l’Intérieur, Gérard Collomb, a affirmé à Tunis que l’Algérie avait consenti d’»importants» efforts sécuritaires dans la région du Sahel, de par son positionnement en tant que «pays fort» de cette région. «De grands efforts sécuritaires ont été déployés par l’Algérie dans la zone du Sahel d’autant qu’elle représente un grand pays dans cette région du monde» a déclaré M. Collomb .»La conjoncture actuelle qui prévaut dans la région du Sahel, marquée par le trafic d’armes, la traite d’humains et les groupes terroristes nous interpelle quant à l’impératif d’oeuvrer de concert pour mieux maîtriser la situation» a précisé le responsable français.



Approche collective



La lutte contre l’émigration clandestine «doit se faire suivant une approche collective et ceci nécessite davantage de coopération», a indiqué le ministre tunisien de l’Intérieur, Hedi Majdoub. M. Majdoub a estimé qu’«aucun pays au monde ne peut affronter seul le phénomène de l’immigration irrégulière ainsi que ses impacts néfastes». Selon lui, les pays européens «seront dans l’obligation de participer massivement à la bataille contre l’immigration clandestine via l’instauration de plans d’action et des projets au service de l’intégration socio-économique des émigrants». Pour sa part, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed a estimé que l’immigration clandestine «n’est autre qu’une expansion du terrorisme, de l’extrémisme religieux ainsi que du crime organisé».



M. Bedoui s’entretient à Tunis avec son homologue italien…



M. Bedoui, s’est entretenu lundi à Tunis avec son homologue italien, Marco Minniti. Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre, le ministre italien a affirmé que son pays et l’Algérie «sont des pays amis liés par des relations historiques» et fortement présents en Méditerranée, soulignant qu’il œuvrerait de concert avec l’Algérie à concrétiser les objectifs de la réunion de Tunis qui se veut, a-t-il dit, «un point de départ important pour la lutte contre la migration clandestine». A cette occasion, M. Minniti a indiqué avoir invité son homologue algérien, Noureddine Bedoui à visiter Rome dans le but de «renforcer la coopération et la hisser au plus haut niveau», affirmant pour sa part qu’il «effectuera prochainement une visite en Algérie».



... avec le Commissaire européen chargé de la Migration, des Affaires intérieures et de la Citoyenneté...



M. Bedoui, s’est également entretenu avec le Commissaire européen chargé de la migration, des Affaires intérieures et de la citoyenneté, M. Dimitris Avramopoulos. Lors de cette rencontre, le Commissaire européen a affirmé que l’Algérie «est un pays pivot ayant un rôle prépondérant dans la région», exprimant son souhait de voir «la relation entre l’Algérie et l’Union européenne se renforcer davantage, notamment pour ce qui est de la mobilité des personnes».



… et avec le ministre nigérien de l’Intérieur



De même M. Bedoui, s’est entretenu avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum. A l’issue de l’entretien, le ministre nigérien a indiqué que les relations entre l’Algérie et son pays sont «très importante» à travers l’existence d’«un partenariat très fort», affirmant que ce partenariat sera consolider davantage au futur. Le responsable nigérien a dévoilé l’existence d’une «partie de migrants nigériens, des enfants et des femmes en particulier qui pratiquent la mendicité dans les rues de certaines villes d’Algérie», soulignant que ceci «est une chose inadmissible».

Il a affirmé également qu’il y a eu un «accord pour l’organisation de la même opération qui a eu lieu auparavant parce que c’est l’unique solution pour mettre définitivement un terme à ce phénomène. (APS)