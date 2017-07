Lutte contre les feux de forêt : l’affaire de tous

Chaque été, plusieurs hectares de forêts partent en fumée. Cette période de l’année est généralement la plus propice aux feux, car aux effets conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des végétaux s’ajoute une forte fréquentation de ces espaces...

Les causes humaines représentent une part non négligeable de ce phénomène qui échappe au contrôle de l’homme, tant en durée qu'en étendue. Souvent le fait d'une négligence, mégots de cigarettes mal éteints, allumettes, barbecue, un outil qui émet des étincelles … demeurent les causes non négligeables d'incendies, aux conséquences dramatiques sur les espaces boisés et parfois même sur l'activité humaine.

En Algérie, comme ailleurs, un nombre réduit de feux de forêt provoque la destruction de surfaces importantes et participe à une très large part du bilan des surfaces parcourues. Selon une étude sur les feux de forêt en Algérie publiée dans la revue géographique des pays méditerranéens, l’Algérie est l’un des pays où le problème des feux de forêt se pose avec acuité par son impact dévastateur : si en valeur absolue, les superficies brûlées restent relativement modestes au regard d’autres pays du pourtour méditerranéen, la rareté des forêts et les menaces de désertification font que ces incendies ont un impact particulièrement désastreux. L’Algérie ne possède en effet que 4,1 millions d’hectares de forêts, soit un taux de boisement de 1,76 %. Or la fréquence rapprochée des incendies qui se suivent avec un intervalle de retour de moins de 10 ans a un impact catastrophique sur le plan écologique.

Une analyse au niveau des 40 wilayas du pays, fait, en effet, ressortir que durant la période 1985-2010, l’Algérie a enregistré 42.555 feux qui ont parcouru une superficie forestière totale de 910.640 hectares. Pour cette année, durant la période allant du 1er juin au 5 juillet, il a été enregistré 231 foyers pour une superficie de 1.079 hectares, se répartissant entre 426 ha de maquis, 394 ha de broussailles et 259 ha de forêts, selon un bilan de la Direction générale des forêts (DGF), soit une moyenne de 6 foyers par jour et une superficie de 5 ha par foyer. Sur la même période de l'année précédente, il a été enregistré 155 foyers ayant parcouru une superficie totale de 2.244 ha dont 676 ha en forêts.

La loi 84/12 du 23 juin 1984, portant régime général des forêts, en application de ses articles 19, 20 et 23, rend nécessaire la participation des différentes structures de l’État dans la lutte contre les feux de forêt et fixe les obligations de certains organismes. À cette législation s’ajoute une organisation bien structurée de groupes d’acteurs et de comités à différents échelons territoriaux. Le dispositif de protection défini par la loi 84/12 est identique dans chacune des wilayas, daïras et communes sensibles au risque d’incendie. Les principaux acteurs sont la Protection civile et le Service forestier. La responsabilité de la lutte est déléguée à la première tandis que l’administration forestière est en charge des opérations de protection et d’aménagement. Si les tâches opérationnelles sont aux mains des pompiers et des forestiers, toute une série d’autres intervenants, en particulier le citoyen, demeure éloignée sur le plan entretien et respect de l’environnement.

Pourtant le facteur humain est en grande partie responsable du phénomène… L’implication de ce dernier, voire de tous, y compris les communes, est impérative pour ne pas revivre les épisodes des années précédentes. En forêt, la vigilance de chacun est primordiale. Une extrême prudence, une attitude citoyenne, respectueuse des règles instituées et des précautions à prendre lorsqu’on se trouve en forêt, sont indispensables pour mieux prévenir les risques d’incendie et protéger la forêt… C’est l’affaire de tous.

S. Sofi