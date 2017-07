Céréaliculteurs de Tizi Ouzou : 3,6 Millions de dinars mobilisés

La caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) de la wilaya de Tizi Ouzou a mobilisé une enveloppe financière de 3.6 millions de dinars pour indemniser des céréaliculteurs victimes des derniers incendies qui ont touché plusieurs localités de la wilaya. Cette enveloppe représente le recouvrement des pertes subies par six céréaliculteurs activant dans des régions de Draâ El-Mizan et de Timizart qui sont assurés au niveau de la caisse, selon le directeur de la CRMA, M. Madjid Hamdad, lors de la cérémonie de remise des chèques aux céréaliculteurs qui a eu lieu au village Ath Mogharvi, dans la localité de Timizart, une commune ayant subi de considérables pertes suite à ces incendies. Trois autres céréaliculteurs, eux aussi assurés à la CRMA, recevront leurs chèques d’indemnisations d’ici la fin de la semaine en cours, une fois les procès-verbaux des pertes transmis par la direction de la protection civile, a-t-il ajouté, en invitant tous les agriculteurs de la wilaya à contracter des assurances auprès de la CRMA pour faire face à ce genre de sinistres et se relever rapidement. Les bénéficiaires de ces indemnisations ont salué la rapidité avec laquelle la CRMA a traité leur dossier du sinistre et exhorté leur confrères à assurer leur culture auprès de cette caisse pour bénéficier des indemnisations en cas de catastrophe. Lors de cette cérémonie, le directeur de la CRMA a déploré le faible taux d’adhésion des agriculteurs à la caisse, expliquant que seulement 2.300 hectares sur 6.000 hectares ensemencés sont assurés à Tizi Ouzou, et ce en dépit de l’intense campagne de sensibilisation que mène la caisse auprès des agriculteurs et les différentes mesures d’encouragement, notamment les réductions et les facilités de paiement pour les agriculteurs désirant assurer son activité.

Sur un autre plan, et selon une situation établie dans la matinée d’hier par la protection civile, la wilaya a enregistré, dimanche dernier, pas moins de 38 départs de feux, dont 10 jugés importants, et ce à travers les forêts et maquis de plusieurs localités. Les localités touchées par ces incendies sont Abi Youcef, Aït Khelili, Mekla, Bouzguene, Azazga, Aït Yahia, Ifigha, Makouda, Aïn Zaouia et Aït Aguacha, selon la cellule de communication de la protection civile.

Tous ces incendies ont été circonscrits, grâce à la prompte intervention des agents de la protection civile et de la conservation des forêts soutenus par des moyens humains et matériels des Assemblées populaires communales, l’Armée nationale populaire (ANP), l’Algérienne des eaux (ADE), des entreprises publiques et privées et de l’unité nationale de la protection civile d’El Hamiz (Alger). À toute cette mobilisation de moyens de lutte contre ces incendies, il a été fait cas de l’implication directe et spontanée des citoyens des localités touchées par ces incendies dans cette lutte contre la propagation des feux et la protection des habitations et autres biens se trouvant non loin du périmètre de l’incendie.

Selon la protection civile, qui a tenu à saluer la mobilisation des citoyens et de tous les autres corps de sécurité, les opérations d'extinctions de ces feux se sont déroulées dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par des vents forts et climat très chaud favorisant la propagation des incendies.

La protection civile, qui ne lésine sur aucun effort pour circonscrire tout incendie qui se déclare dans n’importe quelle localité de la wilaya, a réitéré son appel aux citoyens, particulièrement les riverains des massifs forestiers et champs d'oliviers les invitant à éviter toute opération d’incinération, de nettoiement et d’enlèvement de tout combustible tout autour des maisons et à rester vigilant en signalant tout départ de feu.

Bel. Adrar