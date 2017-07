Incendies de forêt et modalités d’indemnisation des citoyens : Diligenter un bilan exhaustif

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier un Conseil interministériel consacré à l'examen du point de situation sur les incendies de forêt et des modalités d'indemnisation des citoyens ordonnée par le Président de la République, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le Conseil s'est déroulé en présence des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Finances, de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, des directeurs généraux de la Protection civile et des Forêts ainsi que des walis des principales wilayas affectées par ce fléau. Après avoir pris connaissance des éléments d'information exposés dans les comptes rendus des ministres, des responsables directement impliqués et des walis, le Premier ministre «a fait part à l'assistance d'un certain nombre d'instructions et de recommandations», souligne la même source.

Parmi ces instructions et recommandations, il y a lieu d'évoquer la nécessité, note le communiqué, de «constituer une commission intersectorielle constituée des ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture à l'effet d'assurer le suivi des opérations d'indemnisation des victimes des sinistres dans un délai n'excédant pas les 40 jours et ce, conformément aux instructions du président de la République, de veiller avec l'apport des parties qualifiées dans les travaux d'évaluation et d'expertise, à la réalisation diligente d'un bilan exhaustif et individualisé faisant ressortir, par wilaya, la nature et la consistance des dégâts occasionnés, et de procéder à la révision et à l'amélioration du dispositif réglementaire déterminant les critères et modalités relatifs à l'ouverture de droits à l'indemnisation».

Au terme de la réunion, et après avoir rappelé les recommandations du président de la République, le Premier ministre «a insisté sur le soin particulier à accorder à cette mission», conclut le communiqué.

