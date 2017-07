Mostaganem : Mme Zerouati visite un camp d’été

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, a visité, lundi soir, à Mostaganem, le camp d’été, organisé par l’association Kafil L’yatime d’Adrar, au niveau de la localité de Mazaghrane. La ministre a saisi l’opportunité de sa présence à Mostaganem, dans le cadre d’une visite privée, pour se rendre, en compagnie du wali, au camp d’été, organisé par l’association Kafil L’yatime de la wilaya d’Adrar au niveau de la commune de Mazaghrane, qui accueille 37 orphelins. Cette visite a été marquée par la distribution de cadeaux à ces petits orphelins qui ont également pris des photos souvenirs avec la ministre.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a estimé que sans les actions caritatives, on ne peut parler de développement global en Algérie.

La collaboration de la société civile dans les efforts que déploie l’Etat est nécessaire pour donner à ce développement global une dimension humaine, sociale et économique, a-t-elle souligné.(APS)