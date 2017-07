Algérie- mauritanie : Renforcer les relations

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a reçu hier à Alger le ministre de la Culture et de l’Artisanat et porte-parole du gouvernement mauritanien, Mohamed Lemine Ould Cheïkh, avec lequel elle a examiné les moyens de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en matière d’échanges culturels et éducatifs.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre, Mme Benghebrit a qualifié ses entretiens avec le ministre mauritanien de «fructueux», précisant qu’ils avaient porté sur «les moyens de renforcer les échanges culturels et éducatifs entre les deux pays».

La rencontre a également été l’occasion d’examiner des propositions relatives à l’élection du nouveau directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a ajouté la ministre. Après avoir qualifié les entretiens de «positifs», le ministre mauritanien a précisé qu’ils avaient permis de faire des propositions sur les critères de sélection du nouveau directeur général de l’ALECSO.

M. Ould Cheïkh a ajouté avoir abordé avec Mme Benghebrit «les moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre l’Algérie et la Mauritanie en matière culturelle et éducative».(APS)