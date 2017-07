56,07% de Taux de réussite au bac : Acceptable et encourageant

Le taux de réussite relevé à l’issue des deux sessions successives de l’examen du baccalauréat de l’année 2017 est de 56,07%, en hausse par rapport à 2016 où il était de 49,79%.

C’est ce qu’a annoncé Mme Nouria Benghebrit, ministre de l’Education nationale. S’exprimant hier lors de son passage à la radio chaîne III, elle a souligné que « le nombre des candidats qui ont obtenu cet examen est de 340.338 dont 65,3% de filles», tout en qualifiant ce résultat « d’acceptable et d’encourageant ». La ministre a affirmé que la filière des mathématiques vient en première position avec un taux de réussite de 68,70%, avant d’afficher sa pleine satisfaction quant aux résultats de cette branche scientifique qui attire « de plus en plus d’élèves ». Mettant à profit cette occasion, la ministre a appelé les élèves à opter pour cette spécialité surtout, il faut le dire, que les Algériens ont réellement des performances en la matière. D’ailleurs, plusieurs prix ont été remportés dans des concours de mathématiques, notamment lors d’ une rencontre des pays de la Méditerranée et lors des olympiades de Rio de Janeiro (Brésil). La ministre a expliqué à cet effet qu’il y a une amélioration du nombre des candidats ayant passé leur examen avec succès, car cette année est «stable», une année au cours de laquelle beaucoup d’accompagnement a été mené par les inspecteurs sur toutes les questions du programme et l’engagement de toute la communauté éducative. En plus de cela, a-t-elle ajouté, l’année scolaire n’a pas été marquée par des perturbations, comme les précédentes années, par des mouvements sociaux auxquels avaient appelé les syndicats d’enseignants. Aussi, a-t-elle relevé, l’un des défis auxquels est confronté le ministère de l’Education est celui d’assurer la crédibilité de l’examen, dont peut se prévaloir, cette fois, le baccalauréat 2017, en raison, précise-t-elle, de l’absence de toute fuite des sujets, comme cela avait été le cas lors de la session précédente.



La fuite des sujets, un phénomène à éliminer



« Garce à la mobilisation générale de tous les départements, nous sommes arrivés à assurer la stabilité et freiner la fuite des sujets », a-t-elle dit. En réponse à une question relative aux différentes tentatives de fraude, elle a indiqué que ceci est normal et se déroule dans les différents pays du monde. Et de poursuivre : « Par contre, les tentatives de fuite là je peux vous dire qu’il va falloir absolument rendre celà caduc à l’avenir. » La ministre estime que ce défi « est réussi ». Ajoutant : « Avec la collaboration des services de sécurité, il est possible, désormais, de les déjouer en même temps que d’identifier leurs auteurs ». Tout en rappelant qu’une opération a démarré depuis presque deux ans et qu’il va falloir approfondir, notamment par l’organisation de campagnes de sensibilisation aussi bien en direction des élèves qu’en direction des parents.

Mme Nouria Bengherbrit a par ailleurs souligné qu’il faut aujourd’hui retenir qu’il y a une sorte de décalage entre les membres qui sont concernés par ces opérations de diffusion des sujets et leur nombre réel. « Ce qui est aujourd’hui important à noter, précise la ministre, c’est qu’il vous suffit de voir deux internautes qui diffusent le sujet et c’est alors à la portée de l’ensemble des citoyens du monde ». Mettant l’accent sur la session exceptionnelle du baccalauréat organisée au bénéfice des candidats qui, pour une série de raisons, n’ont pu concourir à la précédente, elle a qualifié celle-ci de signe fort qui montre à quel point les hautes autorités sont sensibles aux questions sociales qui sont posées aujourd’hui. Et cette sensibilité, malheureusement, nous n’avons pas pu la mettre en œuvre en totalité, car cela concernait les retardataires ; et le fait que le ministère de l’Education nationale n’était pas à même d’identifier ou de faire la différence entre les retardataires et les absents a amené cette décision, qui à mon sens, a permis aux 20.000 candidats d’y prendre part. Rappelant que cette session spéciale, organisée du 13 au 18 juillet au profit des candidats ayant été exclus pour cause de retard lors de la session ordinaire, est exceptionnelle, car organisée sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.



Des améliorations aux nouveaux livres scolaires



S’agissant des préparatifs pédagogiques en cours pour garantir la prochaine rentrée scolaire, elle a rappelé la mise en place du plan national d’enseignement et d’évaluation et le guide de l’enseignant qui seront mis à la disposition des enseignants pour leur mise en application. Concernant l’amélioration de la « forme et du contenu » des manuels scolaires, la ministre, qui a annoncé l’organisation, en septembre prochain, du salon du livre scolaire, a affirmé que des améliorations seront apportées aux nouveaux livres scolaire,s notamment ceux des 3e et 4e années primaires et des 2e et 3e années moyennes, appelant les éditeurs à participer à l’élaboration de ces livres. Il y a lieu de noter que les candidats au baccalauréat peuvent consulter leurs résultats en envoyant un SMS au *567# ou sur le site de l’Office des examens et concours (ONEC) ou au niveau des établissements scolaires.

Makhlouf Ait Ziane

Plus de 340.000 lauréats sur un total de 656.840 candidats

Le nombre des lauréats au baccalauréat s’élève à plus de 340.000 sur un total de 656.840 candidats ayant passé les épreuves de cet examen, a indiqué l’inspecteur général du ministère de l’Education nationale, Nedjadi Mesguem. Lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce des résultats préliminaires de l’examen du baccalauréat, M. Nedjadi Mesguem a précisé que sur un total de 656.840 candidats ayant passé les épreuves du baccalauréat, plus de 340.000 ont réussi, soulignant que le nombre des inscrits (candidats scolarisés et libres) aux épreuves était de 761.740 candidats. Selon les chiffres avancés par l’inspecteur général du ministère, la filière mathématiques vient en première position avec 68,70% suivie par les sciences expérimentales avec 51,62% et maths technique avec 53,12%. La filière lettres et philosophie vient en quatrième position avec 52,09% suivie par la gestion et l’économie avec 50,78% et enfin les langues avec 47,18%. Le ministère de l’Education nationale a adopté une nouvelle méthode pour l’annonce des résultats, les candidats au baccalauréat ont commencé mardi dès 14h00 à consulter leurs résultats en envoyant un SMS au 567# ou sur le site de l’Office des examens et concours (ONEC) ou au niveau des établissements scolaires à partir de 15h00. Mme Benghebrit avait indiqué que «dans le cadre des efforts consentis par le ministère de l’Education nationale pour améliorer le service public à travers l’utilisation du système informatique, le candidat au baccalauréat peut consulter aisément les résultats sur le site de l’ONEC (14h00) et au niveau des établissements scolaires (15h00)». Le baccalauréat de cette année a été marqué par la tenue d’une session spéciale, organisée du 13 au 18 juillet au profit des candidats ayant été exclus pour cause de retard lors de la session ordinaire. Cette session exceptionnelle, organisée sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a concerné 104.036 candidats, dont 10.082 scolarisés et 93.954 libres.

Pour l’inspecteur général au ministère de l’Education nationale, le but de l’organisation d’une deuxième session du Bac était de donner une seconde chance aux candidat exclus ou absents. (APS)

Ouargla

Lancement de plusieurs structures éducatives

Plusieurs structures éducatives ont été lancées en chantier cette année à travers la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi des services de la wilaya. Appelées à renforcer les capacités d’accueil et améliorer les conditions de scolarisation, ces projets portent sur la réalisation d’un lycée de 800 places et d’un collège d’enseignement moyen (CEM) à Hassi-Messaoud, et d’un CEM dans la commune d’Ouargla, ainsi que la réalisation de six salles d’extension, quatre au niveau du lycée de Tebesbest (wilaya déléguée de Touggourt et deux autres au lycée Mebarak-El-Mili à Ouargla, a-t-on précisé. Outre la réalisation de cinq salles d’informatique au niveau de certains établissements, le secteur a bénéficié de projets de construction de 14 salles de sports au niveau de CEM et lycées de la wilaya. Les structures du secteur de l’éducation avaient été consolidées l’an dernier par quatre écoles primaires au niveau des communes d’Ouargla, N’goussa, Sidi-Khouiled et Zaouïa El-Abidia. Le secteur a été renforcé aussi, durant la même année, par 31 salles de cours réalisées à travers les communes d’Ouargla, Ain El-Beida, N’goussa et Touggourt, en plus de trois CEM et trois lycées. Ces installations s’ajoutent à d’autres structures retenues en 2016 en faveur du secteur et ayant consisté en la réalisation de trois salles de sports et de 22 salles d’informatique, dont 20 pour le palier du moyen et les deux autres pour celui du secondaire, selon la même source.(APS)