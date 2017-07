M. Tebboune reçoit le nouvel ambassadeur de france : Renforcer les relations

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a reçu hier et à sa demande, le nouvel ambassadeur français à Alger, Xavier Driencourt, qui lui a rendu une visite de courtoisie à l’entame de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

L’audience a été l’occasion, pour les deux parties, de «réaffirmer l’attachement des responsables des deux pays à poursuivre les efforts visant à renforcer les relations algéro-françaises, à la faveur du projet de partenariat d’exception mis en œuvre sous l’impulsion commune des deux présidents de la République, leurs excellences Messieurs Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron», a ajouté la même source. La rencontre a, par ailleurs, permis de «procéder à une évaluation globale des relations bilatérales multidimensionnelles et d’examiner les voies et moyens susceptibles de les consolider davantage dans tous les domaines d’intérêt mutuel, avec un accent particulier sur la dimension humaine singulière, en tant que véritable passerelle entre les deux pays», a souligné la même source. (APS)