Complexe sidérurgique de Bellara : Entrée en production imminente

Le ministre du Commerce, Abdelhafid Saci, reçoit l'ambassadeur du Qatar…

Le complexe sidérurgique de Bellara (wilaya de Jijel), fruit d'un partenariat algéro-qatari, entrera en production dans les tout prochains jours, a indiqué hier un communiqué du ministère du Commerce. Le communiqué a été rendu public à l'issue d'une audience accordée par le ministre du Commerce, Ahmed Abdelhafid Saci, à l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Ibrahim Abdulaziz Mohammed Al Sahlaoui. Les deux parties ont évoqué au cours de cette rencontre plusieurs questions économiques d'intérêts commun, notamment les voies et moyens à même de renforcer l'investissement et le partenariat bilatéral. Le ministre du Commerce a également souligné la disponibilité de son département à maintenir le cadre de consultation dans le but de créer davantage d'opportunités d'investissement et relancer les contacts entre les investisseurs algériens et qataris, réaffirmant son attachement à augmenter les parts d'exportation et créer des mécanismes pour de nouveaux partenariats, ajoute la même source. Le premier responsable du secteur du commerce a en outre mis en avant l'importance des investissements qataris en Algérie, à leur tête le complexe sidérurgique de Bellara qui «entrera en production dans les tout prochains jours». Se félicitant des relations «fraternelles et historiques» unissant les deux pays et des partenariats économiques concrétisés jusque-là, l'ambassadeur du Qatar s'est dit satisfait de toutes les facilités et du climat propice à l'investissement en Algérie, grâce à la volonté politique et aux bases solides établies par le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Fruit d'un partenariat entre le groupe algérien Sider (51%) et l’entreprise Qatar-Steel (49%), le complexe sidérurgique de Bellara produira, dans une première phase, 2 millions de tonnes d’acier par an, puis 5 millions de tonnes dans une deuxième phase. Réalisé par une entreprise italienne avec un coût de plus de 2 milliards de dollars, le complexe comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un transformateur électrique, une usine de chaux et une unité de traitement des eaux.



… et l’ambassadeur français



Le ministre du Commerce a reçu hier l’ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, avec lequel il a examiné les voies et les moyens de développer les relations économiques bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. M. Saci a mis en avant, lors de cette rencontre, “les bonnes” relations existant entre les deux pays notamment au volet économique et les convergences de vue qui répondent aux intérêts des deux parties afin d’atteindre les objectifs tracés. Le ministre a rappelé les efforts consentis par l’Algérie pour la promotion, la protection et la modernisation de son économie à travers plusieurs programmes dans différents domaines. Pour sa part, l’ambassadeur de France a évoqué les relations politico-économiques entre l’Algérie et la France sur tous les plans. M. Driencourt, qui a occupé ce poste de 2008 à 2012, a indiqué que son retour en Algérie en tant qu’ambassadeur “s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations à tous les niveaux en se basant sur les orientations du Président Macron qui accorde la priorité dans son programme à l’investissement en Algérie, aux liens d’amitié avec l’Algérie qu’il a visitée en tant que candidat à la présidentielle française, outre l’entente politique sur plusieurs questions régionales avec le Président de la République Abdelaziz Bouteflika”. La rencontre a permis d’évoquer le système des licences d’importation. M. Saci a affirmé que cette procédure était “conjoncturelle” et qu’elle n’entraverait pas le développement des relations économiques bilatérales. (APS)