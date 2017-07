Coopération parlementaire : Le président de l'APN reçoit l'ambassadeur du Canada

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhedja a reçu l'ambassadeur du Canada en Algérie, Mme Isabelle Roy, avec laquelle il a examiné la coopération parlementaire entre les deux pays, a indiqué hier un communiqué de l'APN.

Les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales soulignant «la nécessité d'impulser la coopération parlementaire à travers les groupes d'amitié, de hisser le niveau des échanges économiques et de promouvoir l'investissement notamment en matière de petites et moyennes entreprises», a affirmé la même source. Par ailleurs, M. Bouhedja a indiqué que les dernières réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «ont renforcé le rôle des institutions de l'Etat et les acquis démocratiques en matière des droits de l'homme, de liberté d'expression et de croyance outre la promotion du rôle de la femme dans la vie politique, ce qui confère davantage de responsabilités à l'Assemblée populaire nationale qui représente le pluralisme politique en Algérie, pour les consacrer», ajoute le communiqué.

De son côté, la diplomate canadienne à exprimé l'intérêt de son pays pour l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, annonçant, à ce propos, que le groupe de travail sur le Sahel, coprésidé par les deux pays dans le cadre du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme (FGLT), sera élargi à l'Afrique de l'Ouest. (APS)