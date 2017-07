Algérie - Emirats Arabes Unis : Des relations de qualité

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu hier à Abu Dhabi, par Cheikh Mansour Bin Zayed Al-Nahyan, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires de la Présidence des Emirats arabes unis, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Lors de cette rencontre, Cheikh Mansour a exprimé sa «satisfaction quant à la qualité des relations entre l’Algérie et les Emirats arabes unis ainsi qu’au caractère régulier de la consultation et de la coordination entre les deux pays, conformément aux directives données par les plus hautes autorités des deux pays», précise la même source. «Cette rencontre a permis aux deux ministres d’examiner l’état des relations entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et de leur diversification à l’occasion des prochaines échéances inscrites à l’agenda de la coopération bilatérale, et qui devront être mises à profit pour l'élargissement de cette dernière à de nouveaux créneaux porteurs», ajoute le communiqué. L’entretien a, également, porté sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun. A ce titre, «les situations de crise et les conflits que connaît le monde arabe ont été abordés, en particulier dans le Golfe, en Libye, au Yémen ainsi que la question palestinienne», note le communiqué du MAE. Par ailleurs, il est souligné que M. Messahel et Cheikh Mansour ont procédé à un échange de vues approfondi sur les mesures devant être initiées en vue de redynamiser l’action arabe commune et de l’orienter vers les principales préoccupations qui interpellent le monde arabe, en particulier la multiplication des foyers de tensions et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.



Entretien avec Cheikh Abdallah



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, hier à Abu Dhabi, avec son homologue émirati, Cheikh Abdallah Bin Zayed Al-Nahyan, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres «ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale, en mettant un accent particulier sur l’ensemble des opportunités de coopération qui s’offrent aux deux pays en vue de diversifier et de renforcer les relations qui lient l’Algérie et les Emirats arabes Unis, en particulier sur le plan économique», précise la même source. M. Messahel et son homologue émirati ont convenu, notamment, de multiplier les échanges de délégations d’hommes d’affaires et d’investisseurs entre les deux pays dans la perspective de la tenue de la prochaine session de la Commission mixte à Alger en octobre de l’année en cours. S’agissant des questions régionales et internationales, M. Messahel et Cheikh Abdallah ont, également, échangé leurs points de vues sur l’ensemble des dossiers qui appellent l’attention du monde arabe. Les échanges «ont porté, à cet égard, sur la crise dans la région du Golfe, la situation en Libye et au Yémen ainsi que les violations dont a été l’objet la mosquée Al-Aqsa», souligne le communiqué relevant que la question de la Mosquée Al Aqsa «sera l’objet d’une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe, le 27 juillet 2017 au Caire». (APS)