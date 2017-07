Crise libyenne : Al Sarraj et Hafter s’engagent à un cessez-le-feu

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez Sarraj, et le maréchal Khalifa Hafter se sont engagés, hier à La Celle Saint-Cloud, près de Paris, à un cessez-le-feu et à poursuivre le dialogue pour aboutir à une réconciliation nationale.

Dans une déclaration conjointe, distribuée à la presse, à l’issue d’une rencontre à La Celle Saint-Cloud, initiée par le président français Emmanuel Macron qui veut contribuer à la résolution de la crise libyenne, les deux responsables libyens ont affirmé que la solution en Libye «ne peut être que politique et passe par un processus de réconciliation nationale associant tous les Libyens».

«Nous nous engageons à un cessez-le-feu et à nous abstenir de tout recours à la force armée pour ce qui ne ressort pas strictement de la lutte antiterroriste, conformément à l’accord politique interlibyen et aux traités internationaux, et afin de protéger le territoire et la souveraineté de la Libye, et condamnons fermement tout ce qui menace la stabilité du territoire», ont-ils affirmé, à l’issue de leur rencontre, en présence du nouveau Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé.

Dans le processus de réconciliation nationale libyenne sont inclus également «les acteurs institutionnels, sécuritaires et militaires de l’État qui sont prêts à y participer pacifiquement, avec le retour en toute sécurité des déplacés et des réfugiés, la mise en place d’un processus de justice transitionnelle, de compensations et d’amnistie nationale, et l’application de l’article 34 relatif aux arrangements sécuritaires de l’accord politique interlibyen».



Un État civil et démocratique



La déclaration conjointe, qui a souligné les efforts menés par les pays amis, dont l’Algérie, a expliqué que l’initiative française vient en plein appui de la mission du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, dans le but de l’élaboration d’une solution politique. La présidence française a indiqué que la rencontre s’inscrit dans la continuité des rencontres qui se sont déjà tenues à différents niveaux, à Abou Dhabi, au Caire, en Algérie, et en reprend les éléments consensuels.

Les deux parties libyennes se sont également engagées en faveur de «la construction d’un État de droit en Libye, souverain, civil et démocratique, qui garantisse la séparation et le transfert pacifique des pouvoirs et le respect des droits de l’homme», et est «doté d’institutions nationales unifiées, la Banque centrale, la Compagnie nationale de pétrole et l’Autorité libyenne d’investissement», soulignant que cet État devra «garantir la sécurité des citoyens, l’intégrité du territoire et la souveraineté de l’État, ainsi que la bonne gestion des ressources naturelles et financières, dans l’intérêt de tous les Libyens».



Entretien téléphonique entre M. Messahel et son homologue français



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a eu, hier, un entretien téléphonique avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, conformément aux instructions des deux Chefs d’État, Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron, «a porté, notamment sur les résultats de la rencontre organisée, ce jour à Paris, à l’initiative du Président français, entre le Président du Conseil présidentiel libyen M. Faïz Serradj, et le Maréchal Khalifa Haftar», souligne la même source. M. Messahel s’était entretenu, auparavant, avec le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siyala, qui doit effectuer, dans les prochains jours, une visite en Algérie, note le communiqué. Au cours de ses entretiens, M. Messahel «a assuré ses interlocuteurs que l’Algérie poursuivra ses efforts pour accompagner les parties libyennes dans leur quête de retour à la paix et à la stabilité, dans ce pays frère et voisin, à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale», conclut le MAE. (APS)