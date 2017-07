Message de condoléances du président Abdelaziz Bouteflika à la suite du Décès de Kamel Rezzag Bara

Le Pésident de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Mohamed Kamel Rezzag Bara, décédé hier matin, dans lequel il a affirmé que l'Algérie venait de perdre «un cadre compétent à la dimension humaine et aux valeurs morales avérées». «C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de Mohamed Kamel Rezzag Bara, puisse Dieu lui accorder Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis. Le défunt a été ravi aux siens alors qu'il jouissait d'une bonne santé et qu'il était au faîte de son apport et de son action. Il accomplissait ses missions avec sérieux et persévérance, analysait les faits en n'hésitant point à se renseigner sur ce qu'il pouvait ignorer et savait accueillir favorablement tout avis judicieux», a écrit le Président dans son message. «La Présidence de la République, voire l'Algérie tout entière viennent de perdre un cadre compétent à la dimension humaine et aux valeurs morales avérées. Sa mémoire et ses qualités demeureront vivaces dans les cœurs de ceux qui l'ont connu, et ses bonnes actions offriront, indéniablement, le meilleur réconfort à sa famille et à ses proches», lit-on dans le message. «En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées à tous les membres de la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis parmi ceux qu'il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle, et de prêter à ses proches patience et réconfort», a conclu le Président de la République.

APS

---------------//////////////////

Au service de la paix et des droits de l’homme

Le conseiller à la présidence de la République, Kamel-Rezzag Bara, est décédé hier à l'aube à l'âge de 69 ans, dans une clinique à Alger, a-t-on appris auprès de ses proches. Né en janvier 1948 à Aïn Beida, dans la wilaya d'Oum El-Bouagui, le défunt, avocat de formation, a occupé plusieurs fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'État, notamment celles de président de l'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH-1992) et de conseiller des droits de l'homme auprès de l'ex-Président de la République Liamine Zeroual. Il était aussi membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (avril 1998), président du groupe de travail sur les populations/communautés autochtones et chef de mission auprès de l'Union africaine (UA). Durant sa carrière, Rezzag Bara a assumé également le poste d'ambassadeur d'Algérie à Tripoli, de 2001 à 2004, avant d'être désigné conseiller auprès du Président de la République, chargé des questions sécuritaires en 2005. Le défunt intervenait souvent sur les questions liées à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans des séminaires et conférences sur ces thèmes. L'enterrement du défunt aura lieu aujourd’hui au cimetière d'El- Alia (Alger), selon des membres de sa famille.

APS