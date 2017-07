Fausse alerte à la bombe : Un vol de Turkish Airlines dérouté vers Alger

Un avion de la compagnie Turkish Airlines, assurant la liaison Istanbul-Casablanca, a atterri hier à l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger), suite à une fausse alerte à la bombe, a appris l'APS, auprès d'un responsable de cet aéroport. L’équipage a décidé de dérouter le vol en urgence vers l'aéroport le plus proche, soit l'aéroport d'Alger, pour vérification, après qu'une alerte à la bombe eut été déclenchée au cours du voyage, selon la même source. Une fois que l'avion a atterri à l'aéroport Houari-Boumediène, les passagers ont immédiatement été débarqués de l'appareil qui a été fouillé par les services de la police algérienne.

Après une minutieuse inspection à bord de l'avion, aucune bombe n'a été trouvée par les artificiers algériens. Les passagers, qui ont été pris en charge par les services de l'aéroport d'Alger, ont été rembarqués après plus d'une heure et demie d'immobilisation de l'avion, affirme la même source. (APS)