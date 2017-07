Sécurité routière : Feu vert à l’expérience espagnole

L’expérience espagnole en matière de promotion du partenariat public-privé, dans le cadre de la prise en charge de différentes questions liées à la sécurité routière, était, hier, le sujet de débat d’un séminaire organisé par le Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), en partenariat avec la société mixte algéro-espagnole «Mobéal». Les participants à la rencontre, tenue à l’hôtel El-Aurassi, ont focalisé leurs interventions sur l’introduction efficace des «nouveaux outils technologiques pour l’amélioration du système de surveillance et de contrôle des usagers de la route».

Lors de cette rencontre, les différentes actions réalisées, selon ce modèle de partenariat, ont été exposées, notamment le traitement automatique des sanctions liées aux infractions de la route et la gestion dynamique de la circulation.

L’objectif premier de ce rendezvous technique est de présenter, avant tout, une expérience réussie en matière de mutualisation des efforts, laquelle s’est traduite par une «implication et une mobilisation plus accrue du secteur privé qui a su répondre aux objectifs et aux besoins de l’administration», souligne Ahmed Naït El-Hocine, directeur du Centre national de prévention et de sécurité routières, en marge du séminaire technique.

Pour le premier responsable du centre, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire demeure «convaincu que la lutte contre l’insécurité routière devra passer par une subtile combinaison entre les actions de formation, de sensibilisation et le recours de plus en plus aux nouvelles technologies de l’information et de la communication», qui sont «les seules garantes d’une amélioration des capacités de suivi, de surveillance et de contrôle des usagers de la route».

Il a déclaré à la presse également que «dans le cadre de la stratégie du gouvernement pour faire face aux accidents de la circulation, la création d’une délégation nationale de sécurité routière est l’une de propositions importantes initiées par le ministère de l’Intérieur, dans le cadre de la nouvelle loi sur la circulation routière». Selon lui, cette instance sera chargée d’un nombre de fonctions en matière de surveillance et de communication, ainsi que la gestion des fichiers nationaux des permis de conduire et des cartes d’immatriculation automobile. Il rappelle cependant que l’entrée en vigueur du système du permis de conduire à points se fera vers la fin de l'année 2017 ou bien au premier trimestre 2018, en indiquant que ce système a porté ses fruits dans les pays qui l’ont adopté.

M. Naït El-Hocine précise que l’Algérie a lancé dernièrement des projets importants en matière de sécurité routière, le premier consistant en la «régulation de la circulation routière au niveau de la wilaya d’Alger, dont les études techniques ont été achevées, avant de procéder incessamment à la mise en place des feux tricolores qui seront opérationnels à la rentrée sociale, en septembre prochain». Pour ce qui est du second projet, à savoir le jumelage entre le CNPSR et la Direction générale du trafic (DGT-Espagne), on avance énormément sur le dossier sécurité routière, à travers la mise en place des fichiers nationaux de la carte grise et du permis de conduire qui vont nous permettre d’appliquer le système du permis de conduire à points.

Il dit aussi que l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication permettra grandement de développer le système de contrôle et le suivi des personnes en infraction au code de la route. «Aujourd’hui, il est impératif, pour la structure chargée de la sécurité routière en Algérie, de choisir les outils adaptés pour la protection des usagers et des infrastructures», dit notre interlocuteur. À titre de rappel, les services du CNPSR ont constaté, durant le premier semestre 2017, un total de 12.358 accidents corporels ayant causé le décès de 1.615 personnes et des blessures de différentes gravités à 17.715 autres. L’état comparatif avec la même période de l’année 2016 démontre que le nombre d’accidents, de morts et de blessés a chuté. Cette baisse des accidents de la route a été réalisée, grâce au grand travail de sensibilisation mené par le Centre national de prévention et de sécurité routières, en coopération avec les différents départements, services de sécurité et autre partenaires.

Mohamed Mendaci