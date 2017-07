Mise en service du tramway de Sidi Bel-Abbès: la Mekerra métamorphosée

Un rêve est réalisé sans doute à la suite de la livraison de ce moyen moderne de transport qui a reconfiguré tout le paysage de la ville, pour lui donner de la dimension et participer à la modernisation de son urbanisation.

Des centaines de citoyens se sont rassemblés sur la place publique du 1er-Novembre, à proximité d’une des stations, pour assister au départ de la première desserte empruntée par le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane. C’est sous le regard admiratif et fier de la foule, que le signal de départ a été donné pour sillonner les quartiers et faubourgs de la ville ; un investissement structurant de nature à consolider l’infrastructure de base de cette agglomération, carrefour de transit et plaque tournante de l’ouest du pays.

Ainsi, la mise en service du tramway fut notifiée hier par le ministre des Travaux publics et des Transports qui devait remettre l’autorisation d’exploitation au directeur général de la société de gestion, au cours d’une cérémonie organisée au niveau de la base de vie de l’entreprise.

L’opportunité a été également offerte pour permettre aux différents intervenants, notamment les responsables de la société du métro, Setram, Cital et l’entreprise de réalisation turque Yapi Merkezi, de s’étaler sur le processus de construction depuis l’été 2013, avant de mettre en évidence l’aspect écologique singularisant ce moyen de transport et les commodités qu’il offre aux couches les moins favorisées, telles que les handicapés. «Une première», ont-il signifié, pour distinguer l’œuvre de Sidi Bel-Abbès.

Les orateurs n’ont pas manqué de situer l’importance de la technologie acquise, à travers le personnel formé et encadré. Un effectif de l’ordre de 300 travailleurs, dans un premier temps, est employé pour l’exploitation après des stages d’apprentissage et de perfectionnement. Sur le volet environnemental, il n’ont pas omis de rappeler les plantations d’arbre, sans compter les actes d’aménagement et de signalisation opérés en parallèle pour égayer le paysage et attribuer de la couleur à la cité.

Dans son allocution, le ministre a tout d’abord insisté sur la consistance de cet investissement qui va dans le sens de la modernisation de la ville et du renforcement de son infrastructure de base, pour rappeler la volonté du Président de la République quant à l’équipement du pays et la détermination du gouvernement à mettre en application son programme d’action. Un programme d’action pour la prise en charge des attentes et besoins des populations et la dynamisation de l’investissement productif, créateur d’emploi et générateur de richesse.

Enfin, M. Zaâlane devait inciter les gestionnaires en charge de l’exploitation à veiller au respect de la maintenance et de préserver cet outil de transport, avant de lancer un appel à la population quant à la préservation de cet acquis. Auparavant, le ministre a inspecté le chantier d’une installation d’exploitation de l’autoroute, avant de passer en revue la configuration du réseau routier de la wilaya, de l’ordre de 1.824 km, et d’évaluer le programme d’action destiné en partie au désenclavement des zones rurales et au dédoublement des voies. Sur ce registre, le ministre a exhorté les opérateurs en charge de l’exécution des équipements de l’autoroute d’être dans les délais sous peine de pénalités.

A. Bellaha