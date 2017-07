Ministère du Tourisme : utilisation de Tamazight sur le site électronique

Le ministre du Tourisme «a donné des instructions concernant l’utilisation de tamazight en tant que langue nationale et officielle sur le site électronique et dans tout contact via les réseaux sociaux avec les citoyens et les opérateurs du secteur, selon un communiqué.

M. Mermouri, nommé le 12 juillet ministre du Tourisme et de l’Artisanat par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait relevé lors de son installation dans ses nouvelles fonctions, la nécessité «d’intensifier et de coordonner les efforts entre les cadres de son département et les autres secteurs concernés pour oeuvrer ensemble à la mise en place d’une stratégie de promotion du tourisme en vue d’en faire une alternative économique». (APS)