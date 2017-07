MPA : Démissions et interrogations

Le feuilleton de Bettache continue d’alimenter la chronique et de faire les choux gras de la presse nationale. Moins de 48 heures en effet après la sortie du désormais ex-coordinateur du bureau de la wilaya d’Alger du MPA, le parti d’Amara Benyounès réagit à son tour et apporte par la voix de son porte-parole certains éclairages lors d’un point de presse, organisé à Alger. Cheikh Barbara a mis à profit cette opportunité pour répondre directement à l’actuel maire d’Alger-centre lequel, pour rappel, a décidé de claquer la porte du Mouvement populaire algérien, accusant au passage son premier responsable, Amara Benyounès en l’occurrence, d’avoir transformé le parti en une «propriété familiale». «Non, c’est faux ! Bettache n’est pas parti de son propre gré. Non, il n’a pas démissionné. Il a fait objet de retrait de confiance dont la motion a été adressée au Secrétaire national à l’organique et signée par plus de 265 cadres, essentiellement des cadres nationaux», a-t-il assuré non sans révéler que la décision de mettre fin aux fonctions du concerné à la veille de l’Aid El Fitr. Evoquant les raisons de cette contestation contre Bettache, le porte-parole du MPA déplore l’attitude de l’ancien coordinateur d’Alger qui a fermé, à en croire ses dires, toute les portes du dialogue avec les militants et évoque à ce propos une «mauvaise» gestion des affaires du parti pour en ce qui concerne le bureau de la wilaya d’Alger et, par ricochet, les résultats jugés «catastrophiques» réalisés, à Alger, par le Mouvement populaire algérien lors des législatives du 4 mai dernier (0 sièges). «M. Bettache avait pris unilatéralement la décision de confectionner par lui-même la liste des candidats et choisi les 53 candidats au lieu de 24 comme convenu. Il disait à qui veut l’entendre qu’il était privilégié et pouvait de ce fait faire ce qui lui semblait bon. M. Amara Benyounès n’était d’ailleurs pas d’accord avec cette liste et l’a refusée. D’où le mécontentement des cadres du parti qui ont décidé de démissionné», a expliqué Cheikh Barbara comme pour justifier la vague de démissions enregistrée par le MPA suite au départ de Bettache. L’autre dossier chaud auquel le porte-parole du MPA ne pouvait passer sous silence (quoique tardivement) n’est autre que l’affaire de Messaoud Benagoune. L’on se souvient que ce dernier a été désigné ministre du Tourisme juste après la constitution du gouvernement de Tebboune, au lendemain des dernières législatives. Mais la surprise générale, il a été mis fin à ses fonctions quelques heures plus tard seulement. «C’est une campagne infâme et un acharnement sauvage contre, à la fois, ce cadre, le parti et son président. C’est clair ! Benagoune a été candidat aux législatives, dans la circonscription administrative de Batna. N’a-t-il pas rempli de ce fait toutes les conditions légales exigées par la loi ? Son casier judiciaire s’est-il rempli aussi rapidement en un laps de temps très court pour dire qu’il avait des antécédents judiciaires ? Et ceux qui accusent Amara Benyounès, je leur dis que ce n’est pas le président du MPA qui a désigné Benagoune dans le gouvernement. Certes, il a été proposé par le parti mais ce sont les autorités compétentes qui ont décidé de le prendre mais ceci non sans après enquête d’usage», a-t-il précisé. SAM