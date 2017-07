Initiative du dialogue national : Le MSP veut s’informer d’abord

Le Mouvement de la société de la paix MSP est dans l’attente de connaître la teneur de l’initiative du dialogue annoncée par le Premier ministre, Abdelmadjdi Tebboune pour ensuite décider de sa participation ou non à ces consultations. En effet, dans une conférence de presse qu’il a animée hier à Alger, M. Abdelmadjid Mensara, président transitoire du MSP jusqu'à décembre 2017 a affirmé que ce parti «tranchera sur cette initiative une fois renseigné sur sa teneur», affirmant que le MSP est un partisan du dialogue qu'il considère comme «une voie civilisée dans la pratique démocratique» M. Menasra a ajouté que le mouvement est «favorable à tout dialogue inclusif dans lequel il aura un rôle positif». Lors d'une conférence de presse, animée au siège du Parti en marge de laquelle a eu lieu une passation «symbolique» de consignes avec le président sortant, Abderrazak Mokri, M. Menasra ne manquera pas de préciser que le MSP «n’a pas encore reçu d'invitation officielle à prendre part au dialogue national auquel a appelé le Premier ministre, Adelmadjid Tebboune». A coup sûr, le MSP sera bel et bien destinataire d’une invitation qui sera adressée par les services du Premier ministre pour prendre part à ce dialogue qui sera engagé dans les prochains jours. Et pour cause, le Premier ministre a bien signifié à l’occasion de sa récente visite de travail qu’il a effectué à Alger que l’ensemble de formations politique siégeant à l’APN seront conviées pour prendre part à ces consultations. Sur un autre volet, et pour revenir aux déclarations faites hier par M. Abdelmadjid Mensara, le président du MSP a soutenu, par ailleurs, que «les priorités du Mouvement consistent à mener à bien l'union à travers sa concrétisation à la base, réussir aux élections locales à travers l'élargissement de la sphère de candidature». En d’autres termes, ce même mouvement d’obédience islamiste qui subi un échec cuisant lors des élections locales de 2012, se dit disposer encore d’une base militante devant lui permettre de ratisser large lors du prochains scrutin portant renouvellement des Assemblée communale et des wilayas. En décodé, si le MSP, a refusé de rejoindre le gouvernement après la proposition qui lui a été faite en mai dernier, par l’ex- Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ce même parti n’abandonne pas sa quête obéissant à l’idée de renforcer sa présence au sein des institutions de la République. Sa cible, ce sont donc les APW et les APC qu’il vise à mettre le maximum dans son escarcelle lors du prochain scrutin des locales, le pari que s’assigne le MSP n’est autre en effet que celui que de renouer les liens de proximité avec la base citoyenne et de tenter de rétablir, de surcroit les passerelles qui se sont effondrées comme des châteaux de cartes lors de la déroute subie en 2012. M. Menasra a d’ailleurs souligné, hier à Alger, que les portes du parti sont grandes ouvertes «aux disciples de feu cheikh Nahnah en vue d’avoir une présence politique efficace à travers la réactivation de l'opposition parlementaire». Le président du MSP insiste en effet sur le fait que la Constitution amendée a «conféré à cette opposition des droits et des prérogatives qui nécessitent d'être réactivés». Karim Aoudia