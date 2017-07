Forum de la Mémoire, Hommage à trois condamnés à mort : Courage et dignité

Un hommage a été rendu hier aux condamnés à mort durant la glorieuse Révolution à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'exécution à la guillotine de trois valeureux martyrs.

Organisée par l'Association Machâal Echahid et le forum de la mémoire du quotidien El Moudjahid, la cérémonie a permis de réunir pour la première fois les familles des trois condamnés à mort, Badèche Benhamdi, Ali Laâbdi et Boualem Hasni, exécutés le même jour, le 25 juillet 1957 à la prison Barberousse (Serkadji). Présent à cette occasion, Hocine Tahar, moudjahid et ancien condamné à mort qui a témoigné que Badeche Benhamdi, a été condamné à mort par le tribunal militaire des forces coloniale d’Alger, le 11 avril 1957 pour l'attentat qui coûta la vie à Amédée Froger, maire de Boufarik et président de la Fédération des maires d'Algérie, chef incontesté et véritable pilier de la colonisation, dans la matinée du 28 décembre 1951, au niveau du l08 rue Michelet (Didouche Mourad). Badèche Benhamdi, 27 ans, journalier, célibataire, natif de la commune de Ouled Slimane, près de Bousaâda (w. M'sila), vivait dans une baraque-dortoir du bidonville de la cité Mahieddine (w. Alger, Sidi M'hamed), où il a été interpellé dans la nuit du 25 février 1957. Transféré à la villa Sesini, il subit les pires sévices (son co-accusé dans cette affaire, le chahid Belkacem Belebame, succomba suite à ces tortures) ; écroué à la prison de Serkadji, il est jugé est condamné à mort le 11 avril 1957 (moins de deux mois après son arrestation). La mort d'Amédée Froger donna lieu aux pires représailles des colons contre la population algérienne. La chasse à l'homme, les lynchages et les descentes punitives coûtèrent la vie à des centaines de victimes innocentes. Ali Labidi, a été condamné à mort le 9 avril 1957 par le tribunal des forces armées d’Alger pour tentative d’homicide sur un sous officier de l’armée. Hasni Ghoulam a été quant à lui condamné à mort le 7 mai 1957 par le tribunal militaire des forces coloniales pour tentative d’assassinat contre un militaire à Koléa en date du 5 novembre 1956.

Le 25 juillet 1957, les têtes des trois martyrs de la glorieuse Révolution, tombaient sous le couperet de la guillotine, actionnée par le bourreau, l'innommable criminel, Maurice Meissonnier, à la prison de Serkadji. «Ce sont des héros anonymes. Ils ont tous dignement et courageusement affronté la mort pour que vive l'Algérie», a souligné l’ancien condamné à mort. «Envers ces chouhada, ces justes qui rendirent l'espoir et la fierté au peuple algérien, nous avons la dette d'espérance à rendre non seulement à notre jeunesse, mais aussi à toute l'humanité, car leur combat, le combat des opprimés, ils l'ont mené au nom de la justice et de la liberté et leur sacrifice suprême, le plus beau, le plus noble, le don de soi, ils l'ont consenti au nom de la dignité humaine», a tenu à rappeler Hocine Tahar.

Des membres de leurs familles, leurs anciens compagnons et d'autres moudjahidine ont apporté à cette occasion leurs témoignages sur les trois condamnés à mort. En ce sens, Arezki Basta, ancien condamné à mort, a déploré qu'aucune rue ou un édifice ne soit baptisé aux noms de ces valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour l'Algérie à la fleur de l'âge (21 ans). Selon les témoignages recueillis sur place «les trois martyrs ne sont pas reconnus comme étant moudjahidine» et à ce titre, la famille de Badèche qui est établie actuellement à Bousaâda vit dans la précarité.

La sœur de Laâbdi, en l'occurrence Meriem, a regretté que son frère «soit mort anonyme», exhortant les autorités du pays et l'Organisation nationale des Moudjahidine à baptiser un établissement scolaire au nom de son frère Ali Laâbdi. Sa fille Khadidja, qui avait deux ans quand il a été exécuté, a appelé les compagnons de son père à écrire leurs mémoires et témoigner sur ces condamnés à mort. De son côté, le frère de Boualem Hasni a eu du mal à retenir son émotion dans la mesure où son frère a été exécuté à sa place. «Les forces coloniales s'étaient présentées chez nous pour m'arrêter et comme j'étais absent, elles avaient arrêté mon frère qui a été jugé puis exécuté», a-t-il témoigné.

Salima Ettouahria