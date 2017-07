FIOFA d’Oran : 31 films arabes en course pour le Wihr d’or

Quelque 31 œuvres cinématographiques, entre longs métrages, courts métrages et documentaires, représentant douze pays arabes seront en lice pour briguer le Wihr d’or, qui sera décerné à la clôture de la 10e édition du Festival international d’Oran du film arabe, qui a débuté hier, dans la capitale de l’Ouest du pays. Quelque

11 films ont été sélectionnés dans la catégorie des longs métrages et représenteront l’Egypte, l’Irak, la Syrie, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et l’Algérie. Le 7ème art national sera représenté par deux films «En attendant les hirondelles» de Karim Moussaoui et "L’amoureux" (Achiq) de Si Fodil Amar en plus d’une coproduction algéro-tunisien "Saint Augustin", réalisée par l’égyptien, Samir Seif. Le film de Karim Moussaoui a été sélectionné dans la catégorie "Un certain regard" au dernier Festival du cinéma de Cannes alors que la coproduction algéro-tunisienne a été présentée en avant-première aux dernières Journées cinématographiques de Carthage (Tunisie). Un jury international est présidé par le cinéaste et critique tunisien, Farid Boughdir, qui a donné un nouveau souffle au 7e art tunisien. Boughdir est connu des cinéphiles algériens pour ses films Halfaouine, l’enfant des terrasses "Un été à la Goulette" et Zizou. Le cinéaste tunisien sera assisté de l’actrice syrienne, Djoumana M’rad, le scénariste et l’écrivain, Azzouz Beggag, auteur notamment de Le gone du Châaba et La guerre des moutons et Un mouton dans la baignoire dans lequel il raconte son passage au gouvernement Villepin et les difficultés rencontrées en raison de ses positions politiques. La comédienne roumaine, Christiana Flutur, et le réalisateur soudanais figurent également en tant membre de ce jury. Dans la catégorie courts métrages, dix films ont été sélectionnés et représenteront la Mauritanie, l’Arabie Saoudite, la Palestine, le Maroc, le Liban, le Bahrein, l’Egypte, le Soudan, la Jordanie et l’Algérie. Avec son film Waâdek (Je te promets), le réalisateur Mohammed Yargui représentera l’Algérie. Le jury devant départager ces œuvres et désigner les lauréats est présidé par le réalisateur algérien Karim Traidia, assisté de la comédienne libanaise, Madeleine Tabar, du comédien koweïtien Daoud Hussein, la comédienne July Nicolas et enfin la critique égyptienne, Ola Chafai. Par ailleurs, dix autres documentaires figurent dans la sélection dédiée à ce genre filmique. Ils représenteront la Palestine, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Liban, l’Irak et l’Algérie qui participe avec trois œuvres, en l’occurrence Enquête au Paradis de Merzak Allouache, un cinéaste qui fait des passages très remarqués lors des différentes éditions du FIOFA, H’zam (la ceinture) de Hamid Benamara et Youcef Chahine et l’Algérie de Salim Aggar. (APS)