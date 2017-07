Samir El Assimi : « la musicothérapie est pratiquée à travers le monde entier »

C’est votre première participation au festival. Comment avez-vous pu atteindre le public de Djemila ?

Je suis heureux de participer au Festival Djemila de la musique arabe. C’est vrai que c’est difficile de toucher un public avec le style algérois mais je suis satisfait qu’ils aient répondu à mes chansons.

Tout le monde sait que vous êtes un scientifique de formation. Comment cet artiste a primé sur le scientifique ?

Effectivement, je suis artiste depuis l’âge de 8 ans, issu d’une association andalous et je suis dans le domaine artistique depuis plus de 37 ans. Cela ne m’a pas empêché de faire des études et de continuer dans la musique.

La nouvelle tendance est à la musicothérapie ; est-ce-que vous la pratiquez pour vos patients ?

C’est important... Moi j’opère avec la musique. Cette méthode s’élargie de plus en plus chez nous. Je connais des chefs de service dans des hôpitaux qui sont mélomanes d’andalou —à titre d’exemple le Pr. Soudamasse en réanimation qui travaille avec la musique andalouse. Je vais être honnête avec vous, la musicothérapie est pratiquée sur des malades à travers le monde entier. On traite des psychopathes, des maladies psychiques et des maladies cancéreuses rien qu’avec la musicothérapie.

Propos accueillis par S.O.