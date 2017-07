Sâad Ramadan : « j’aime beaucoup la culture algérienne »

C’est votre troisième participation au Festival Djemila pensez vous que vous avez conquis le cœur des Algériens ?

C’est ma troisième participation au Festival Djemila de la musique arabe… mon estime pour le peuple algérien s’exprime à travers mes interprétations des chansons du feu Cheb Akil. J’avoue que j’aime beaucoup ce peuple et la culture algérienne sachant aussi que ce peuple aime beaucoup le Liban.

Pourquoi avez-vous consacré une part de votre programme à la chanson algérienne…N’est-ce pas un risque que vous avez pris ?

Non je n’ai pas pris de risques… J’ai interprété quelques chansons de Cheb Akil et d’autres titres lors de cette soirée mémorable. C’est vrai que je ne métrise pas le langage algérien mais j’ai tout de même tenté tout en essayant de ne pas la déformer. Pour moi, c’est une sorte de défit. Il faut dire que ce n’est pas tout le monde qui peut métriser le langage algérien et je suis flatté que mes fans ont accepté le langage algérien à travers ma voix.

Etant donné que vous aimez tant la culture et le langage algériens pour quelle raison vous n’avez pas encore fait un duo avec un artiste algérien ? Y a-t-il un projet dans ce sens ?

Pour être honnête, je ne planifie jamais mes projets. Je suis une personne qui suis mon intuition. L’idée est là… il faut du temps pour la concrétiser j’attends ce moment qui va m’octroyer cette opportunité de rencontrer cet artiste algérien pour réaliser ce projet il se pourrait que cela va arriver dans les prochains jours, dans quelques mois ou quelques années. Je tiens à souligner que je n’ambitionne pas de faire une chanson algérienne juste pour chanter dans cette langue, je projette de faire un produit qui va séduire tout les goûts.

Comment ont été vos retrouvailles avec le public de Djemila ?

J’ai toujours estimé que le Festival Djemila est un des plus beaux auxquels j’ai participé. Le public algérien est fascinant. Je suis heureux de retrouver mon public ce soir.

Propos accueillis par S.O.