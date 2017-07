Festival de Djemila de la chanson arabe : Le libanais Sâad Ramadane envoûte le public

De nos envoyées spéciales : Sihem Oubraham & Nesrine Terrab

L’artiste libanais, Saâd Ramadane, a illuminé le ciel lundi dernier, le temps d’une soirée, lors de la cinquième soirée de la 13e édition du Festival Djemila de la chanson arabe. En interprétant des mélodies libanaises et d’autres algériennes, il a su, avec l’art et la manière, conquérir le cœur du public présent au site historique de l’antique Cuicul.

La cinquième soirée de la 13e édition du Festival arabe de Djemila tenue lundi soir au théâtre de la ville antique, dans la wilaya de Sétif, a été marquée par la présence de cinq artistes , notamment l’artiste libanais, Saâd Ramadane et Samir El Assimi, Radia Manel, Imad Amir et Cheb Fares. Révélé dans l’émission « Star Academy », le chanteur de 31 ans, qui a chanté des mélodies libanaises et d’autres algériennes a su, avec l’art et la manière, captiver les nombreux spectateurs présents à la cinquième soirée de cette nouvelle édition. Entamant son spectacle par ses plus grands titres et succès et enchantant le public par la "Dabka", Sâad Ramadane a charmé le public qui est venu en masse à cette soirée féérique. Tendant le micro aux spectateurs, qui ont merveilleusement rendu la réplique à tous les refrains chantés par ce chanteur de 31 ans à l’instar de "Bladi hya El Djazair" de Cheb Mami, «Wach teswa denya bla bik», «Mazal… Mazal» et «Waâra», il a réussi à faire de cette soirée un show inoubliable. Cette journée a, en outre, été également animé par des artistes algériens à l’instar de Samir

El Assimi, Radia Manel, Imad Amir et Cheb Fares qui ont charmé le public avec leurs voix. Samir El Assimi, qui était en tête d’affiche lors de cette soirée a, de son côté, séduit le public de Djemila avec quelques chansons qu’il a interprété sur scène. «Zoudj sbayate», «Lasmer magrouni», "Ya l’houta" de Rabah Deriassa, ainsi que "Alaoui" de l’Orchestre National de Barbès sont les quelques titres avec lesquels l’Algérois a déhanché les présents de cette cinquième soirée. Habillée avec une magnifique «djebba stayfia», Radia Manel a fait une montée sur scène remarquable. Tant attendue par le public… ce dernier l’a accueilli par des «youyou» et applaudissements. Marquée par sa voix et sa «âayta stayfia» elle a entamé son spectacle par la chanson «Twahacht Stif el âali» pour enchainer avec «Chaâri lakehal», «Barrad atay» et «Samhili ya lomima». Programmées du 20 au 27 du mois en cours sur le site archéologique de l’antique cité romaine Cuicul Djemila, les prochaines soirées seront animées par des stars de la musique arabe dont la libanaise, Nedjwa Karam, et le Palestinien, Mohamed Assaf. Par ailleurs, une panoplie d’artistes nationaux dont Cheb Bilal, Abdou Deriassa, Mohamed Rouane, Cheb Anouar, Salma Kouiret et Nada Raihane ainsi que Réda Sika seront au rendez-vous.