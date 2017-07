MCA : Mouassa résilie son contrat, Hassan Shehata pour lui succéder

Le Mouloudia d’Alger n’a pas résisté longtemps au vent du changement. Dans la foulée de l’installation de Kamel Kaci-Said à la tête du club, plusieurs décisions importantes ont été prises. Incontestablement, la plus importante demeure le changement qui sera opéré au niveau de la barre technique ; puisque comme attendu Kamel Mouassa n’a pas été maintenu. Le technicien, parti pourtant pour rester, a négocié lundi soir la résiliation de son contrat à l’amiable. S’étant senti qu’il ne fait pas l’unanimité au sein du nouveau directoire, Mouassa a accepté donc de s’en aller.

Il faut dire que le processus de changement à la tête de la barre technique du MCA était déjà enclenché avant même que la séparation d’avec Kamel Mouassa ne soit entérinée. En effet, dans les coulisses, des pourparlers avec Hassan Shehata, l’emblématique entraîneur égyptien, ont été entreprises ces derniers jours. Sauf revirement de situation, le technicien triple champion d’Afrique avec l’Egypte sera le nouvel entraîneur du Mouloudia. D’après une source interne, il est attendu ce mercredi à Alger pour finaliser les pourparlers et signer son contrat.

Notre source nous a confié que les négociations avec Hassan Shehata l’Egyptien étaient fluides et que les deux parties seraient toutes proches d’un accord. L’Egyptien a demandé à venir avec son préparateur physique personnel, à charge au club de nommer un adjoint. On parle à ce niveau de la désignation de Rafik Saîfi. Les prétentions salariales du technicien (On parle d’un salaire ne dépassant pas les 190 millions) restent « raisonnables » toute proportions gardées au regard des salaires qui se pratiquent dans le championnat.

Le MC Alger qui a déjà enregistré les arrivées de Balegh, Boulakhoua et Bendebka, deux joueurs très demandés du championnat, s’apprête à faire signer «une grosse pointure », a annoncé Kamel Kaci-Said en conférence de presse. Il a déjà libéré six joueurs qui sont Bouguèche, Kacem Mehdi, Mokdad, Zerdab, Gourmi et Seddiki. Seguer faisait partie de ce lot. Il a été repêché à la dernière minute. Kaci Saïd a confirmé qu’il va recruter cinq joueurs tout au plus.

Amar B.