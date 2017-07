Ligues 1 et 2, créances des clubs : Zetchi favorable au prolongement du délai de paiement

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, s'est dit favorable à la demande formulée par certains clubs interdits de recrutement, de proroger le délai «de quelques mois» pour apurer leur situation, rapporte l'instance fédérale lundi sur son site officiel.

La demande sera soumise pour approbation lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral, prévue mercredi prochain. Douze clubs sur les 16 composant la Ligue-1 Mobilis sont interdits de recrutement pour la saison 2017-2018 et traduits devant la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour dettes impayées envers joueurs et entraîneurs. Il s'agit des formations du MC Oran, CS Constantine, l'USM El-Harrach, CR Belouizdad, l'ES Sétif, MC Alger, JS Saoura, RC Relizane, l'Olympique Médéa, l'USM Bel-Abbès, MO Béjaïa et du CA Batna. En Ligue-2 Mobilis, le RC Arbaâ, l'USM Blida, le CA Bordj Bou Arréridj, l'AS Khroub, la JSM Béjaïa, la JSM Skikda, l'ASO Chlef, l'US Biskra et le CRB Aïn Fekroun sont aussi interdits de recrutement jusqu'à apurement de leurs dettes. Les clubs seront convoqués devant l’organe juridictionnel pour justifier leur situation. «Si la situation des clubs concernés demeure inchangée, les sanctions prévues par les règlements seront rigoureusement appliquées et peuvent aller jusqu’à la défalcation de points», a prévenu la FAF. Le RC Relizane, relégué en Ligue-2 au terme de la saison écoulée, s'est vu défalquer trois points avant le début de l'exercice 2016-2017 pour n'avoir pas régularisé sa situation.

Au cours d'une réunion tenue avec le président de la FAF au Centre technique national de Sidi Moussa, les présidents de clubs ont demandé l'annulation de la décision «irrévocable et sans appel» de la Chambre de résolution des litiges (CRL) prise par l’ancienne équipe dirigeante de la FAF. Une doléance qui a été acceptée par le président de la FAF qui va l’inscrire à l’ordre du jour du Bureau fédéral. Enfin, le président de la FAF a rappelé toutefois que la CRL sous la présidence de M. Hamouda assisté de M. Mhaneche «sera renforcée par des représentants des clubs, des entraineurs et des joueurs» et va se pencher sur le règlement intérieur et la valider par l’inspection de travail et le ministère du travail.