Le chiffre du jour : 200 opérateurs économiques

Depuis leur entrée en vigueur le 4 août 2016, les Accords de partenariat économique (APE) entre le Cameroun et l’Union européenne ont déjà fait le bonheur de plus de 200 opérateurs économiques camerounais, a-t-on appris au sortir de la dernière réunion du comité de suivi et de mise en œuvre de l’APE Cameroun-UE.

PUBLIE LE : 26-07-2017 | 0:00