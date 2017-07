Pisciculture intégrée à l’agriculture : opération d’ensemencement

Une opération d’ensemencement de 8.000 alvins de Tilapia répartis dans 16 bassins d’irrigation relevant de trois subdivisions agricoles de la wilaya d’Alger sera lancée à partir d’aujourd’hui, a-t-on appris auprès de la direction de la pêche de la wilaya d’Alger.

La pisciculture intégrée à l’agriculture consiste en l’introduction de l’élevage de poissons dans un milieu à vocation agricole dans le but de développer les deux activités parallèlement ou séquentiellement en bénéficiant des avantages de l’une pour l’autre. Cette opération d’ensemencement de 8.000 alvins de Tilapia entrant dans le cadre de la campagne intensive de la vulgarisation de la pisciculture intégrée à l’agriculture, sera réalisée en deux phases au niveau de trois subdivisions agricoles (Zéralda, Chéraga et Baraki) dont la première aura lieu mercredi et la seconde est programmée au début du mois d’août, a précisé la direction de la pêche de la wilaya d’Alger dans un communiqué.

Les agriculteurs concernés par cette opération ont bénéficié d’une formation sur la technique de pisciculture au niveau de l’institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture afin de leur faciliter la tâche, selon la même source qui ajouté que les alvins ont été fournis par le Centre national de la recherche et du développement de la pêche et de l’aquaculture.

La campagne intensive de la vulgarisation de la pisciculture intégrée à l’agriculture a été organisée conjointement par la direction de la pêche de la wilaya d’Alger, l’Institut national de vulgarisation agricole, l’Institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture, le Centre national de la recherche et du développement de la pêche et de l’aquaculture, la direction des services agricoles de la wilaya d’Alger, l’Institut national des sols et de drainage et la chambre de l’agriculture d’Alger.