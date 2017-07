Dans la lucarne : Difficile de se " caser "

Les « pros » algériens ont réussi globalement une saison assez correcte dans les différents championnats européens, même si avec notre équipe nationale rien ne fut comme attendu par les férus des verts. Il y est du haut, mais aussi des bas en ce qui les concerne. Toutefois, cela n'enlève en rien à leur immense talent. Il s'agit presque «d'une monnaie» refuge comme s'il s'agissait d'un matériau assez riche comme «l'or». Il est vrai que beaucoup de nos capés ont réussi à attirer l'attention sur eux. Ils ont vraiment mérité qu'on s'y attarde un peu plus sur leur carrière et les performances qu'ils ont pu réaliser jusque-là. Des joueurs comme Mahrez, Boudebouz, Ounas, Belfodil, Slimani, Ghoulam, Feghouli, Bentaleb, Saâdi, Ghezzal et bien d'autres ont dominé les «manchettes» des journaux et ce depuis l'exercice qui vient d'être bouclé. On ne parlait que d'eux. On noircit, chaque jour que dieu fait, les pages de journaux sans aucune fatigue ou paresse. On refait cela à chaque fois, même si l'information évoquée est fausse ou n'a jamais été abordée par le club cité. C'est devenu presque un jeu pour tenir tout le monde en haleine.

Là, il y a lieu d'admettre que les différents journaux et même les chaînes sportives ont réussi, avec brio, à attirer l'attention des fans.

C'est un peu l’effet d’un « aimant » qui fait que les gens se laissent aller à ce jeu, même si à la fin, on se rend compte que ce n'était que des paroles en l'air, lancées uniquement pour faire vendre leur journal ou faire augmenter l'audimat de leurs chaînes TV.

Cette situation commence déjà plusieurs mois à l’avance sans que personne ne s'arrête à ce jeu qui commence à devenir, à la longue, lassant. Toujours est-il, tout ce qui a été dit sur eux ne semble pas aller dans le sens des déclarations des uns et des autres. Beaucoup de joueurs annoncés comme partant sûrs dans une «grosse écurie» n'ont pas jusqu'ici atteint l'objectif qu'ils se sont fixés au départ. A titre d'exemple, l'un des meilleurs joueurs algériens opérant dans la Premier League anglaise avait été annoncé pratiquement dans tous les grands clubs européens dont le Real de Madrid et le FC Barcelone. C'est le cas aussi de Ghoulam. Puis, le transfert de Mahrez à Arsenal a été offert aux «consommateurs» comme une annonce sûre. C'est-à-dire qu'on n'attend que la signature et le montant de la transaction. Finalement, c'est la Roma qui essaye de lui faire la meilleure offre, même si les dirigeants de Leicester ont montré jusque-là une certaine réticence pour céder leur meilleur élément. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore tranché cette transaction qui est devenue presque un feuilleton brésilien. C'est le cas aussi de Ghoulam. Après l'avoir placé sûrement dans tous les clubs les plus huppés, il reste en dernier ressort à Naples, puisqu'il a renouvelé.

Certes, des joueurs comme Ounas ou Saâdi ont été parmi ceux qui ont vraiment de la suite dans les idées, puisqu'ils n'ont pas tardé à signer. Ounas est en train même d'épater Naples de Ghoulam. Il faut admettre que ce scenario a tendance à se répéter de saison en saison comme s'il s'agissait d'un fond de commerce qui ne veut pas dire son nom.

Hamid Gharbi