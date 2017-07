Grand angle : Sacrifices

Après plusieurs jours de violence, le gouvernement de l'occupation a pris la décision d'enlever les détecteurs de métaux placés aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Al-Qods, point de cristallisation des tensions entre Israéliens et Palestiniens. Mais que l’on ne s’y trompe pas. La décision israélienne n’est pas un «cadeau» aux Palestiniens. Elle est avant tout le fruit de leurs résistances, de leurs sacrifices et de leur refus de laisser l’occupant agir à sa guise sur leurs terres spoliées. Pour sauver la face, le Bureau du Premier ministre israélien a annoncé que « le Conseil de sécurité a accepté la recommandation formulée par tous les organes de sécurité qui consiste à remplacer les détecteurs de métaux par des procédures de contrôle de sécurité utilisant des technologies avancées, ainsi que d'autres méthodes afin d'assurer la sécurité des visiteurs et des pèlerins dans la vieille ville». Mais, gageons que si ça ne tenait qu’à lui, il aurait non seulement maintenu les mesures prises depuis le 14 juillet, mais plus encore, il les aurait renforcées par d’autres tout aussi arbitraires dans le cadre de sa stratégie d'occupation qui vise à changer la situation à El-Qods et à la mosquée Al Aqsa. Et pour cause l’Esplanade des Mosquées est

« le symbole de la Palestine pour tous les Palestiniens, systématiquement dépossédés de leurs droits et de leurs terres par l’Etat d’Israël ». C’est dire que ce n’est qu’après être forcé que le gouvernement de l’occupant s’est résigné à procéder au retrait des détecteurs. Il est certainement vrai aussi que la mobilisation internationale y a contribué un peu, d’autant que la communauté internationale ne peut pas souhaiter une escalade des violences dans une région du monde des plus sensibles au regard des conséquences qui en découleraient. «Les dangers vont aller en augmentant si nous passons un autre cycle de prière du vendredi sans solution à la crise », a averti l'émissaire de l'ONU chargé du Proche-Orient. Mais cette nouvelle bataille gagnée par les Palestiniens ne doit pas pour autant faire oublier que la lutte est loin d’être finie et que les Palestiniens, bien qu’ils aient toujours compté sur leurs forces, ont besoin du soutien et de la solidarité indéfectibles de tous ceux qui les savent dans leurs droits légitimes pour édifier leur Etat indépendant.

Nadia .K