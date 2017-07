Soudan du Sud : IGAD : «revitaliser» le processus de paix

Une conférence ministérielle de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), une organisation régionale d''Afrique de l'Est, s'est ouverte à Juba pour aider à «revitaliser» le processus de paix au Soudan du Sud. Le président du Conseil des ministres de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, a déclaré que le Forum de haut niveau de revitalisation du processus de paix au Soudan du Sud fournirait aux parties belligérantes «la possibilité d'une consultation élargie et inclusive pour mettre fin à plus de trois ans de conflit dans le plus jeune pays du monde».

Il a déclaré aux dirigeants et aux diplomates régionaux que le forum aiderait à «rétablir un cessez-le-feu durable et à créer un environnement propice à de larges consultations entre les parties belligérantes». Le forum n'est pas une nouvelle renégociation ou une négociation pour mettre en œuvre l'Accord sur la Résolution de Conflits au Soudan du Sud (ARCSS), mais «une opportunité pour toutes les parties prenantes du Soudan du sud de retourner ou de rejoindre la mise en œuvre de l'accord de paix d'août 2015», a-t-il dit.

Le 12 juin dernier, les dirigeants régionaux qui se sont rencontrés en Ethiopie ont décidé d'organiser un forum de revitalisation de haut niveau des parties à l'ARCSS qui comprendrait tous les groupes armés opposés.

M. Gebeyehu a révélé que ce processus explorerait tous les moyens pacifiques inclusifs pour mettre pleinement en œuvre l'accord de paix d'août 2015, sans condition. En dépit des énormes défis dans la consolidation de la paix, le forum devrait également élaborer un calendrier réaliste vers les élections démocratiques à la fin de la période de transition, selon lui. Le président du comité de surveillance et d'évaluation conjoint de la Commission de l'évaluation de la paix (JMEC) Festus Mogae a exhorté toutes les parties à rétablir le cessez-le-feu durable en renonçant à la violence. «Tous les dirigeants sud-soudanais doivent renoncer à la violence et revenir à la table des négociations», a-t-il déclaré. M. Mogae a espéré que les résultats du forum contribueraient à améliorer la situation humanitaire avec une coopération étroite entre le gouvernement, l'ONU et le JMEC et d'autres agences humanitaires.

Pour sa part, le ministre sud-soudanais des Affaires intérieures, Elia Lomuro, a déclaré que le dialogue national lancé en décembre dernier par le président Salva Kiir, travaillerait à côté du forum de relance de la paix pour parvenir à une paix durable dans le pays. Le Soudan du Sud a plongé dans la violence en décembre 2013 suite à un litige politique entre le président Kiir et son ex-vice-président Riek Machar, déclenchant des combats entre les forces loyales à M. Kiir, principalement d'ethnie dinka, et celles loyales à M. Machar, appartenant essentiellement à l'ethnie nuer. Un accord de paix conclu en 2015 pour mettre fin aux violences a été une nouvelle fois violé en juillet 2016 quand les factions rivales ont repris les combats dans la capitale, contraignant le dirigeant rebelle Machar à fuir en exil.

Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts tandis que des millions d'autres personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins, selon des estimations.