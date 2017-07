Championnat du monde de Handball U21, Algérie 23 -Arabie Saoudite 21 : Les Verts en huitième face à la Macédoine

L'Algérie est le denier pays à passer en huitième de finale du championnat du monde juniors de handball, dont la 21eédition se déroule à Alger du 18 au 30 juillet. Le Sept national a arraché son billet qualificatif, lundi soir à la salle Harcha, en prenant le meilleur sur la sélection de l'Arabie Saoudite, au terme d'une rencontre assez disputée. Vainqueurs par le score de 23 à 21, les protégés du coach Rabah Gherbi ont ainsi conservé leur troisième position au classement du groupe "D", derrière l'Island et la Croatie. A l'issue de ce succès, L'EN sera confrontée, au tour prochain, au second du groupe "B", en l'occurrence la République de Macédoine. La rencontre aura lieu mercredi soir à 20h45. Pour rappel, les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le second tour de la compétition. L'Argentine, qui rencontrera la Tunisie, est la quantième équipe qualifiée de la poule "D". Face aux poulains de l'entraineur El Saeed Fadhel, les coéquipiers de Hellal se sont trop compliqués la tache, avant de reprendre les choses en main dans le dernier quart d'heure du match. En effet, auteurs d'un début de partie tonitruant, ou ils ont rapidement creusé l'écart à trois buts (4-1 à la 8e minute), les joueurs Algériens ont cédé en fin de première période, laissant leur adversaires du jour regagner le vestiaire avec l'avantage à la marque (10-11). Soutenus par leur fidèle public, les Verts ont su retourner la situation dans le dernier quart d'heure du match, pour mettre fin aux espoirs de l'Arabie Saoudite qui a aborder cette confrontation dos au mur.

Rédha Maouche