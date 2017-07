Le Zamalek et le FUS Rabat se quittent dos à dos (2-2)

Le club égyptien Zamalek et le FUS de Rabat du Maroc ont fait match nul (2-2), dimanche, à Alexandrie, lors de la

2e journée du Championnat arabe des clubs de football. Les deux buts du Zamalek ont été marqués par les joueurs, Bassem Morssi et Shikabala, alors que les deux réalisations du club marocain ont été inscrites par Lamine Dikkati. Outre le FUS de Rabat et le club égyptien Zamalek, 10 autres formations disputent cette compétition. Il s'agit d’El-Nasr (Arabie saoudite), Al-Ain (Emirats arabes unis), El-Fayçali (Jordanie), Naft Wassat (Irak), Al-Ahd (Liban), Al-Hilal (Arabie saoudite), l'Espérance Sportive (Tunisie), Al-Ahly (Egypte) et Al-Merreikh (Soudan) et le club Nasr Hussein-Dey (Algérie).