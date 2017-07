Lutte : Tournoi international de Bucarest : Trois médailles pour les Algériens

Les athlètes de la sélection algérienne de lutte (seniors messieurs) ont remporté trois médailles (1 argent et 2 bronze), à l'issue du tournoi international Ion-Corniaud et Ladislau-Simon, organisé du 21 au 23 juillet à Bucarest (Roumanie), a-t-on appris de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). La médaille d'argent est revenue à Tarek Aziz Benaissa (71 kg) qui a perdu en finale face à l'Italien Abrescia Ricardo, alors que la médaille de bronze a été remportée par le Polonais Walke Grzegorz. De son côté, Sid Azara Bachir (80 kg), champion d'Afrique en titre, a décroché la médaille de bronze, derrière le Bulgare Alexandrov Daniel qui a été sacré face à l'Autrichien Wagber Michael. Même chose pour Adem Boudjemline (85 kg) qui a pris la médaille de bronze de sa catégorie. Sous la conduite du technicien roumain, Rus Dumitru Cornell, les trois athlètes algériens se trouvent actuellement à Bucarest pour un stage de préparation en vue des championnats du monde, prévus du 21 au 26 août à Paris (France). Par ailleurs, trois athlètes de la sélection algérienne des luttes associées (juniors) avaient entamé un stage de préparation à Sofia (Bulgarie), en vue des championnats du monde prévus du 1er au 6 août en Finlande. Sous la conduite de l'entraîneur national Aoune Fayçal, les athlètes Boukhors Ishak, Kateb Salahedine et Yahiaoui Chaima ont entamé ce dernier cycle de préparation qui se poursuivra jusqu'au 29 juillet. Les cadets seront également appelés à participer aux championnats du monde en Grèce (4-10 septembre).