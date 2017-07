Championnat arabe des clubs, Aujourd’hui à 17h, NAHD - El-Fayçali (Jordanie) : La première place du groupe en vue

Une première sortie pour le moins fructueuse, du fait que les Nahdistes l’ont emportée sur le score net de 2 à 0 avec des buts d’Addadi et de l’inévitable Gasmi, devant la formation émiratie d’El-Wihda.

Il est vrai que dans une pareille compétition, il faut surtout assurer le résultat et ne pas être trop regardant sur la manière. Les observateurs avaient décelé le manque de cohésion entre les nouveaux et les anciens joueurs du NAHD. Neghiz, le coach, avait aligné cinq nouveaux joueurs par rapport à l’équipe habituelle qui avait animé l’exercice écoulé. Quelques joueurs manquent encore de compétitions et certains ont même rejoint le club tardivement. Après cette bonne entame de la Coupe arabe dont le vainqueur empochera la rondelette somme de 2,4 millions d’euros, ce qui est vraiment énorme pour le budget d’ensemble de l’équipe « Sang et Or », les Nahdistes voient la suite de la compétition avec plus d’optimisme. On ne peut trouver mieux comme motivation. Il est certain que cette deuxième sortie des Algériens en terre égyptienne ne sera pas de tout repos, eu égard au fait qu’ils seront opposés à la formation jordanienne d’El Fayçali qui a créé la surprise en parvenant à battre le favori de cette épreuve, l’Al Ahly d’Egypte. Le but de Youcef Rouachd inscrit à la 55e minute a été finalement payant. Il faudra par conséquent ne pas rater cette deuxième sortie afin de prendre les rênes du groupe A et devenir du coup le favori potentiel. Il est certain qu’une victoire, aujourd’hui, devant El Fayçali (à partir de 17h - heure algérienne) sera très bénéfique. Elle permettrait au NAHD de prendre la première place avant de croiser le fer aux égyptiens d’Al Ahly ce vendredi à 18h. Le meilleur moyen d’éviter les calculs, c’est de l’emporter aujourd’hui devant cette coriace formation de Jordanie qui a montré, après le premier match, une grande solidité défensive, mais aussi une attaque percutante. Par conséquent, il faudra être très précis aux avant-postes, surtout que Neghiz et Billal Dziri ne pourront pas compter sur El Orfi, suspendu pour cumul de cartons devant El Wihdat d’Emirats Arabes Unis. Toujours est-il, Neghiz, le nouveau technicien du NAHD, a certainement plusieurs tours dans son sac. C'est-à-dire qu’il va trouver les variantes pour aligner un ensemble qui pourra s’en sortir et éviter ce piège d’El Fayçali. Ce que l’on peut avancer, c’est que les Algériens du NAHD sont prêts pour la tâche qui les attend. Ils sont décidés à l’emporter et ainsi assurer leur qualification aux demi-finales du Championnat arabe des clubs qui se joue du 22 juillet jusqu’au 05 août. Rappelons que les dirigeants du NAHD ont recruté durant cet intersaison 16 nouveaux. Ce qui montre qu’ils veulent réussir une grande saison et éviter de jouer pour la relégation. Leurs grandes ambitions, ils vont l’afficher à travers lors de ce Championnat arabe des clubs où ils ont une chance certaine de se distinguer. Tout sera fonction de ce qu’ils peuvent faire devant El Fayçali. Tout reste possible pour les Husseinéens.

Hamid Gharbi