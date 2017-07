Gendarmerie nationale : Élaboration d'un guide de recrutement

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a élaboré un guide fixant les conditions de participation aux concours de recrutement des officiers de rang contractuels et des officiers de rang actifs.

Le guide détaille les documents exigés pour la participation aux concours de sélection, ainsi que les conditions générales que doivent remplir les candidats souhaitant rejoindre les rangs de la GN.

Parmi ces conditions, le document précise que le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 18 ans au plus, jouissant d'une bonne condition physique, célibataire et mesurer 1m 70 au minimum pour les hommes, 1m 60 pour les femmes et 1m 75 pour les motocyclistes. Pour ce qui est de la catégorie des officiers actifs, qui suivront une formation de 5 ans, le candidat doit être titulaire du baccalauréat de l'année en cours avec au moins la mention assez-bien, soit une moyenne de 12/20 au minimum dans les filières suivantes : lettres et philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, gestion et économie, mathématiques et techniques mathématiques.

S'agissant du recrutement sur titre, les concernés doivent être âgés de 24 au plus au 31 décembre 2017 pour les détenteurs de master, et de 22 ans au plus pour les détenteurs d'une licence.

La GN dispose de plus de 10 écoles et centres de formation et d'instruction au niveau national.