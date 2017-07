Algérie - Espagne : Approfondir la coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a examiné, hier, avec l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas, les différents aspects de la coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens à même de les promouvoir, a indiqué un communiqué du Conseil. M. Bensalah a reçu le nouvel ambassadeur d'Espagne à Alger avec lequel il a abordé "plusieurs aspects de la coopération dans divers domaines et les opportunités qu'offrent les deux pays pour son élargissement et son approfondissement", a précisé le communiqué qui ajoute que les deux parties "se sont également félicités de la qualité et dynamisme qui caractérisent les relations bilatérales". Les deux parties ont, en outre, exprimé "leur attachement à hisser ces relations à un niveau meilleur", tout en saluant" le niveau actuel de la coopération parlementaire et l'importance de sa promotion au service des intérêts communs des deux pays et peuples amis.