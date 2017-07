M. Messahel aux émirats, puis au Caire pour présider un conseil de la Ligue arabe : concertation permanente

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera aujourd’hui et demain une visite de travail aux Emirats arabes unis, avant de se rendre au Caire pour présider une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, a indiqué hier un communiqué de son département ministériel. La visite de travail du ministre des Affaires étrangères aux Emirats arabes unis entre dans le cadre de "la concertation permanente entre les deux pays" et sera l'occasion pour M. Messahel et son homologue émirati, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan, de "passer en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun ainsi que les voies et moyens de renforcement de la coopération bilatérale", précise-t-on de même source.

M. Messahel se rendra ensuite jeudi au Caire où il présidera une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes consacrée aux récentes violations par les forces d'occupation israélienne des lieux saints d'Al Qods Echarif.