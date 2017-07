MDN : 12 casemates et 8 bombes artisanales détruites

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l’ANP ont découvert et détruit, le 23 juillet 2017 à Tipasa, Chlef/1re RM et Jijel/5e RM, douze casemates pour terroristes, huit bombes de confection artisanale, des appareils d’émission et de réception, des téléphones portables et divers objets", note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP "ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam/6e RM, deux véhicules tout-terrain, 1,8 tonne de denrées alimentaires, 17 groupes électrogènes et 13 marteaux-piqueurs". Un autre détachement a intercepté à Biskra/4e RM, "deux contrebandiers et une camionnette chargée de 42.500 paquets de tabac, tandis que des Gardes-frontières ont saisi, à Tlemcen/2e RM, 25 kilogrammes de kif traité". D’autre part, des éléments des Garde-côtes "ont déjoué, à Annaba/5e RM et Oran/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 63 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis qu’à Ouargla, des détachements de l'ANP ont arrêté 16 immigrants clandestins de nationalité marocaine".