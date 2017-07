Regard : Fontaines ou piscines ?

A chacun ses vacances, voire même sa « mer ». C’est une question de bourse avant et après tout. Le manque de ressources, en fait, ouvre bel et bien la voie à la débrouillardise, au génie des bambins, cet été encore, utilisés, à bon escient—du moins à leur avis— pour domestiquer la chaleur torride et étouffante.

Un «gamin» averti en vaut deux, on est tenté de dire de nos jours. Les preuves ne manquent certainement pas pour clamer haut et fort que le besoin, une fois de plus, est mère de la création. Il suffit de sortir d’Alger pour voir que les jets d’eau et les fontaines ne sont pas seulement des pièces qui servent à embellir la ville, mais plutôt des espaces pour se rafraîchir. On n’hésite pas à plonger dans le bassin le plus proche de la ville. Certains en font même leur piscine.

Dans les quartiers populaires notamment, les enfants connaissent, à vrai dire, un bout sur les vertus de compter sur soi, au même titre que l’utilisation des moyens du bord pour oublier, un tant soit peu, la canicule et surtout vivre l’été autrement et à leur manière. Ils se jettent à l’eau, quitte à prendre un énorme risque pour leur santé, avec toutes ces saletés qu’on trouve dans ces réservoirs d’eau stagnante. Manque de civisme, problème de moyens ou négligence, peut importe, l’essentiel étant d’éviter de chopper un microbe à même de coûter cher à ces aventuriers.

Aujourd’hui, voir ces enfants prendre d’assaut ces fontaines, qui semblent échapper carrément à l’autorité de la commune, n’étonne plus personne, même pas les parents, de plus en plus démissionnaires. Il faut dire que le manque de piscines publiques, d’une part, et les prix exorbitants pratiqués par les investisseurs particuliers dans ce genre d’activité, d’autre part — sont à l’origine du « rush » sur les jets d’eau. Cela renvoie inévitablement à l’importance de miser sur la sensibilisation aux dangers de tels comportements afin d’éviter une éventuelle catastrophe. Une chose est sûre, nous avons intérêt à faire valoir la voix de la raison et de la prudence, pour ne pas tout simplement payer cher le prix de notre insouciance.

Samia D.