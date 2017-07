Repas de mariage : 29 personnes hospitalisées à Bordj Bou-Arréridj

En dépit des caravanes organisées chaque année avant l’été pour prévenir les intoxications alimentaires, ce phénomène continue malheureusement de frapper la wilaya. Le plus grave s’est déroulé dans la nuit du samedi à dimanche où pas moins de vingt-neuf personnes ont été hospitalisées à l’hôpital Bouzidi-Lakhdar de Bordj Bou Arréridj, suite à une intoxication alimentaire lors d’une fête de mariage. La fête qui a eu lieu dans le village d’Ouled Zid, dans la commune de Hasnaoua, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, a failli d’ailleurs tourner au drame.

Les victimes, âgées de 3 mois à 86 ans, qui souffraient de douleurs abdominales et de vomissements, symptômes classiques d’intoxications alimentaires, ont quitté l’établissement sanitaire quelques heures après leur admission et ce, après avoir reçu les soins nécessaires.

Les services de la prévention relevant de la direction de la santé (DSP) de Bordj Bou Arreéridj se sont rendus sur les lieux et ont prélevé des échantillons sur les différents aliments et autres boissons consommés lors de la fête. L’analyse de ces échantillons aidera à déterminer lesquels des aliments et boissons sont à l’origine de l’intoxication alimentaire.

F. Daoud