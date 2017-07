Le Coin du copiste : Ça passe !

La radio Chaine 3 se met aux horaires de l’été avec une programmation spéciale détente et moins chargée en émissions informative, culturelle, ludique et historique diffusées pendant l’année. Les rencontres habituelles cèdent la place à une grille estivale un peu plus aérée et résolument tournée vers des programmes qui mettent en valeur la musique dans toutes ses variétés et la chanson à texte —quelques entorses à la règle existent bel et bien— et tout particulièrement le répertoire algérien avec des monuments du genre chacun avec sa précieuse touche, son style et sa voix mélodieuse et caractéristique, bien connue des admirateurs. Ainsi l’émission « Ça passe ou ça casse » animée par Meriem Guemache et diffusée pendant une bonne partie de la matinée jusqu’à la mi-journée, égrène tous les jours des airs qui font désormais partie du patrimoine algérien et qui constituent aujourd’hui des standards de la chanson typiquement algérienne à succès à une époque où les interprètes étaient légion. Beaucoup ne sont plus de ce monde, certains ont même disparu prématurément alors qu’ils représentaient pour leurs nombreux fans des vedettes adulées. Ainsi en était-il pour la journée d’hier qui a présenté un magnifique tour de chant de l’artiste Samy EL Djazairi que les auditeurs, qui intervenaient sur les ondes pour demander à l’animatrice de ne pas changer la programmation du chanteur, étaient heureux de l’écouter non sans une pointe de nostalgie qui leur rappelait de bons souvenirs. Chacune des interventions, entre les dames d’un certain âge et les messieurs qui avaient des anecdotes à raconter en dehors de la carrière connue de l’interprète de « Aha kan a Ouardia », pimentait la conversation entre les uns et les autres pendant qu’un tube de l’artiste était diffusé quelques secondes après l’appel téléphonique. Il faut savoir que Sami El Djazairi est décédé le 3 avril 1987à la suite d'un accident de voiture à Birtouta, laissant des souvenirs intarissables dans la mémoire des mélomanes algériens. De son vrai nom, Ali Kanouni, ce chanteur algérien est né à Aït Bouyahia dans la commune de Beni Douala le 6 septembre 1945, village de la wilaya de Tizi-Ouzou. C'est l'un des plus grands interprètes de la chanson algérienne moderne. En plus de sa voix exceptionnelle, il avait un physique de jeune premier et chantait dans les deux langues : l'algérien (l'arabe algérois) et le kabyle (langue berbère). Il était très connu notamment grâce à ses chansons telles «Errahla», «Krit el houb fi aïnik», «ya Radia» et notamment «Ya bnete el djazair» dédiée à la femme algérienne. Cette chanson est diffusée chaque année à l’occasion de la Journée de la femme en Algérie. Il s'était aussi distingué dans quelques chansons kabyles telle «Aya hadad elfadda» . Ses chansons ont connu une véritable ferveur populaire, et furent longtemps présentes sur les ondes de la radio algérienne. Et cela semble continuer … hors du temps.

L. Graba