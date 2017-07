Wael Jassar, chanteur libanais : « un honneur pour moi d’associer mon nom à celui d’un artiste algérien »

C’est votre troisième passage au festival de la chanson arabe de Djemila… que signifie ce festival pour vous ?

Effectivement, c’est ma troisième participation au festival de la chanson arabe de Djemila qui en est à sa 13e édition. Cela reflète la densité des relations et des sentiments entre les organisateurs de l’évènement. Je tiens à vous souligner que le festival de Djemila est l’un des festivals classés parmi les plus grands festivals auxquels je prend part régulièrement. C’est un festival qui est distingué des autres festivals, et ce sur tous les plans. Je salue au passage le professionnalisme de l’ONCI qui veille sur le bon déroulement de cet évènement qui est d’envergure internationale.



Peut-on vous trouver en duo avec un artiste algérien ?

C’est un honneur pour moi d’associer mon nom à celui d’un artiste algérien… je suis un fan et un grand admirateur à la star du raï Cheb Khaled. C’est un artiste complet qui a forgé son nom en or aux côtés de chanteurs internationaux. Je serai flatté de me produire avec Cheb Khaled ou un autre nom des artistes algériens. Je répondrai «oui» si toutefois quelqu’un me proposait un duo.



Comment avez-vous trouvé le public après votre absence depuis la huitième édition du festival de Djemila ?

Magnifique ! Je suis honoré… heureux de sentir cette chaleur et cette énergie que le public dégageait. Je ressentais des ondes positives qui me poussaient à donner le meilleur de moi-même.

Propos recueillis par Sihem Oubrahem