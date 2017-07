Cheb Mourad, star de la chanson raï : « ravi d’être tête d’affiche »

C’est votre premier passage au festival de Djemila, quel était votre sentiment lorsque l’ONCI vous a contacté ?

Un honneur… il faut dire que ce festival est d’une ampleur internationale. Je pense que tout artiste ambitionne d’être en tête d’affiche avec des stars de la chanson arabe. J’espère que ça ne sera pas une dernière.



Est-ce-que vous estimez que vous offrez des chansons propres ?

J’estime que l’ONCI ne m’aurait pas mis en tête d’affiche si mes chansons n’étaient pas propres. Chaque artiste est responsable de son image et des produits qu’il offre au public. Il faut dire qu’i existe des interprètes du style raï que se respectent et qui offrent le meilleur d’eux-mêmes à leurs fans ; je citen à titre d’exemplen Billel Sghir, Cheb Houssem et d’autres chanteurs de ce style dont la liste est longue. N’oubliez pas que le public algérien est un public difficile à satisfaire.



Vos chansons sont destinées aux jeunes pour lesquels vous chantez la douleur et l’amour… cet amour que vous chantez et cette femme que vous décrivez sont-ils réels ?

Effectivement… la plupart de mes chansons, c’est du vécu. Ce sont des chansons que j’ai écrites et des chansons qui m’ont été proposées par des paroliers qui estiment à chaque fois que je suis mieux placé pour les chanter, car, sans me vanter, je ne peux interpréter une histoire si je ne la ressent pas.



Comment avez-vous trouvé le public de Djemila ?

Magnifique… je ne m’y attendais pas. J’avoue que j’étais stressé avant de monter sur scène. J’ai vécu les meilleurs moments de ma carrière, ce soir, ils m’ont fait tout oublier.